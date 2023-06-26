Thông tin MỚI NHẤT về đoàn du khách 7 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng

Tin y tế 26/06/2023 16:49

Chiều ngày 26/6, ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã có những thông tin điều tra, xác minh ban đầu về vụ việc này.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào lúc 10h30 ngày 26/6, Tổ trực điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm có tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện 199 về 7 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm là thành viên đoàn du lịch đến từ Hà Nội. Đoàn du khách gồm 36 người do bà Đào Thị May làm trưởng đoàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã tiếp cận bệnh nhân tại Bệnh viện 199 và tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Thông tin MỚI NHẤT về đoàn du khách 7 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng - Ảnh 1
7 du khách Hà Nội nhập viện vì ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng - Ảnh: báo Thanh Niên

Bệnh viện 199 cho biết, trước đó có 10 người có dấu hiệu đau bụng vào khám, sau đó 3 người có biểu hiện nhẹ nên được cho về ngay sau đó.

Điều tra ban đầu cho thấy, 7 người xuất hiện triệu chứng đau bụng quặn từng cơn vùng quanh rốn, nôn mửa kèm đi cầu phân lỏng nhiều lần. Theo thông tin cung cấp từ chị May - Trưởng đoàn và các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện 199 cho thấy, đoàn khách du lịch đến Đà Nẵng lúc 9h ngày 25/6 và lưu trú tại khách sạn số 2 H.B (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Thông tin MỚI NHẤT về đoàn du khách 7 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng - Ảnh 2
7 người đến khám tại khoa cấp cứu không ăn chung tại cùng một địa điểm ăn uống - Ảnh: báo Lao Động

Trưa và tối ngày 25/6, 36 người trong đoàn chia thành nhiều tốp đi ăn uống tự do riêng lẻ tại nhiều điểm ăn uống khác nhau và không nhớ rõ địa chỉ cũng như các món đã ăn.

Đến 2h sáng ngày 26/6, có một du khách bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa và đi cầu. Đến 5h30, có thêm 5 người cũng xuất hiện các triệu chứng đau bụng. Tất cả 6 người này đến khám tại khoa cấp cứu Bệnh viện 199 - Bộ Công an.

Đến sáng cùng ngày, có thêm một  số người cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng và cũng đến khám tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện 199. Đến 12h ngày 26/6, tất cả du khách đã khỏi bệnh và đã xuất viện. 

Thông tin MỚI NHẤT về đoàn du khách 7 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng - Ảnh 3
Tất cả 7 du khách hiện đều đã được xuất viện - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Dẫn thông tin từ báo Lao Động, ông Nguyễn Tấn Hải – Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng cho hay: "Qua thông tin cung cấp từ trưởng đoàn thì 7 người đến khám tại khoa cấp cứu không ăn chung tại cùng một địa điểm ăn uống.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục cùng với UBND các quận huyện tăng cường công tác truyền thông, tập huấn công tác an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các cơ sở vi phạm để đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm cho người dân và du khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến”.

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Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi ăn hoa quả bỏ trong tủ lạnh từ tối hôm trước

Buổi sáng trước khi vào viện, bệnh nhân có ăn một quả dưa lê đã cắt và để trong tủ lạnh từ tối hôm trước và nhập viện trong tình trạng ý thức tỉnh, kích thích, môi khô, lưỡi bẩn, đau bụng nhiều, nôn ra dịch dày dày, sốt cao (38,7 độ C), huyết áp thấp (90/50mmHg).

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