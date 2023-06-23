Theo thông tin từ báo Vietnamplus, trung tâm y tế thành phố Lai Châu (Lai Châu) cho biết vào trưa 20/6 tại lán nương của gia đình ông Hàng A Páo, sinh năm 1974, ở bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu có 14/21 người ăn trưa có sử dụng món canh nấm lấy từ vườn nhà đã xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau đầu, buồn nôn...

Cụ thể, ông Thành Từ Dũ, Bí thư Huyện ủy Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cho biết trên địa bàn huyện ghi nhận có 3 trường hợp nghi bị ngộ độc do nấm phải nhập viện. Ngày 5/6, cả gia đình anh Cao Huy H (sinh năm 1979), chị Khưu Thị Hồng Tr. (sinh năm 1979, vợ anh H.) và cháu Cao Thị Như Q. (sinh năm 2006, con của vợ chồng anh H.), cùng cư trú tại ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên bị ngộ độc do ăn phải nấm rừng, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh H và chị Tr. đã tử vong sau đó do bị nhiễm độc quá nặng; cháu Cao Thị Như Q. đã ổn định được cho xuất viện về gia đình chăm sóc, theo dõi.

Hiện nay đang bước vào mùa mưa nên nấm mọc rất nhiều (trong đó có loại ăn được và loại có độc không ăn được). Nấm là món ăn ưa thích của nhiều người, nên nhiều người dân đã đi hái về để chế biến thành thức ăn. Tuy nhiên, một số loại nấm có hình dạng khá giống nhau, người dân không phân biệt rõ được nấm có độc và nấm không độc dẫn đến thời gian gần đây liên tục có nhiều ca bị ngộ độc do ăn nấm.

Liên tiếp xuất hiện nhiều ca ngộ độc do nấm lạ - Ảnh: báo Vietnamplus

Tại một số địa phương cũng ghi nhận nhiều người dân bị ngộ độc sau khi ăn nấm mọc ra từ xác nhộng ve sầu. Nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân P.H.T (12 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc nấm mọc trên xác nhộng ve sầu. Vào 0 giờ ngày 7/6, em P.H.T. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc kém. Cùng thời điểm, bà N.T.T.N. (mẹ em P.H.T.) cũng nhập Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cấp cứu nghi do ngộ độc nấm mọc trên xác nhộng ve sầu.Sau khi chiên dầu, bà N. ăn hai con nhộng, cháu T. ăn 5 con nhộng. Khoảng 1 tiếng sau, bà N. và con trai cảm thấy chóng mặt, đau bụng quặn, nôn ói nhiều lần, đi cầu phân lỏng, run tay chân, mệt mỏi… Sau đó, hai mẹ con đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, anh H.V.Q, 39 tuổi, ngụ xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hái nấm trong vườn của nhà hàng xóm và ăn sống ngay sau đó. Vài tiếng sau, anh cảm thấy choáng váng, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, tay chân run rẩy. Anh nằm ở nhà nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe. Đến sáng 4/6, do tình trạng không thuyên giảm, người nhà đã đưa anh vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Theo bác sỹ Khoa Nội tổng hợp thuộc Bệnh viện Bà Rịa, may mắn là anh Q chỉ ăn một lượng ít nấm mọc từ xác ve sầu nên mức độ ngộ độc không nặng. Nhờ được hỗ trợ dinh dưỡng và điều trị triệu chứng, sức khỏe của anh đã tạm ổn.

Hồi cuối tháng 5, Bệnh viện Bà Rịa cũng cấp cứu 4 trường hợp ngụ tại huyện Long Điền ngộ độc do ăn phải nấm lạ. Khi vào viện, cả bốn người này bị đau bụng, nôn ói, liên tục đi ngoài. Sau đó, hai trường hợp nặng đã chuyển lên bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu, điều trị.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Dẫn theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, dấu hiệu nhận biết ngộ độc nấm:

Triệu chứng của những trường hợp ngộ độc nấm xảy ra sẽ rất khác nhau. Triệu chứng phổ biến thường gặp nhất sẽ liên quan đến tiêu hóa trước như đau bụng, buồn nôn hay tiêu chảy.

"Mỗi một loại nấm độc khi ăn phải sẽ có những dấu hiệu riêng. Có những loại nấm khi ngộ độc chỉ gây đau bụng, tiêu chảy. Một số loại nấm lại gây ảnh hưởng đến thần kinh như hoang tưởng, ảo giác, sảng, kích thích, co giật... Hay có một số loại nấm lại có biểu hiện ngộ độc như tụt huyết áp, tim mạch. Có loại nấm khi kết hợp với một số thành phần khác lại gây ngộ độc chẳng hạn như kết hợp với uống rượu", BS. Nguyên (Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ.

Thông thường sẽ chia thành 2 nhóm biểu hiện nhiễm độc khi ăn nấm. Nhóm đầu tiên là biểu hiện sớm, thường có biểu hiện trong vòng 6 tiếng sau ăn. Nhóm thứ hai là biểu hiện muộn 6 tiếng sau ăn, thậm chí sau 12 tiếng và lâu hơn, khi đó độc tố đã ngấm vào cơ thể, lúc này những biện pháp sơ cứu sẽ không còn tác dụng.

Đặc biệt, BS. Nguyên nhấn mạnh, nhóm biểu hiện muộn rất nguy hiểm đồng thời có thể "bẫy" bệnh nhân. Tức là ban đầu cũng có những dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn sau đó lại tự đỡ rồi mới tiếp tục phát tác. Lúc này trong gan đã bị tổn thương, rối loạn cơ quan bên trong và phải xét nghiệm mới thấy. Khi phát hiện thì bệnh nhân đã trong tình trạng suy gan, hôn mê, suy thận thậm chí tử vong.

Nấm độc rất khó nhận ra bằng mắt thường - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Cách xử lý khi có biểu hiện ngộ độc nấm

Trong vòng 6 tiếng đầu khi có những dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy, nôn nhiều... người có biểu hiện ngộ độc cần bù nước lọc, uống oresol, hay nước canh, nước hoa quả để duy trì chức năng thận, duy trì chức năng tim mạch và giúp thải độc tố ra. Đồng thời người bị ngộ độc có thể tự gây nôn để giảm thiểu độc tố tích trong cơ thể và lập tức đến cơ sở y tế gần nhất thăm khám.

Đặc biệt, BS. Nguyên chia sẻ, toàn bộ mẫu nấm, chất nôn khi có biểu hiện ngộ độc phải được giữ lại để kiểm nghiệm. Điều này rất quan trọng giúp các bác sĩ có thể chẩn đoán và tìm ra nguyên nhân cũng như chất độc nào để tiến hành điều trị nhanh chóng.

Để phòng tránh ngộ độc nấm, BS. Nguyên khuyến cáo người dân không được ăn những loại nấm mọc dại trừ mộc nhĩ nếu chưa có sự kiểm nghiệm. Đối với những trường hợp tự ý bán những loại nấm dại, cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý, cấm bán các loại nấm tự hái, tránh để người dân mua về, sử dụng.