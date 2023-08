Hiện nay đang bước vào mùa mưa nên nấm mọc rất nhiều (trong đó có loại ăn được và loại có độc không ăn được). Nấm là món ăn ưa thích của nhiều người, nên nhiều người dân đã đi hái về để chế biến thành thức ăn. Tuy nhiên, một số loại nấm có hình dạng khá giống nhau, người dân không phân biệt rõ được nấm có độc và nấm không độc dẫn đến thời gian gần đây liên tục có nhiều ca bị ngộ độc do ăn nấm.

Cụ thể, ông Thành Từ Dũ, Bí thư Huyện ủy Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cho biết trên địa bàn huyện ghi nhận có 3 trường hợp nghi bị ngộ độc do nấm phải nhập viện. Ngày 5/6, cả gia đình anh Cao Huy H (sinh năm 1979), chị Khưu Thị Hồng Tr. (sinh năm 1979, vợ anh H.) và cháu Cao Thị Như Q. (sinh năm 2006, con của vợ chồng anh H.), cùng cư trú tại ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên bị ngộ độc do ăn phải nấm rừng, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh H và chị Tr. đã tử vong sau đó do bị nhiễm độc quá nặng; cháu Cao Thị Như Q. đã ổn định được cho xuất viện về gia đình chăm sóc, theo dõi.