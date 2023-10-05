Thêm người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh su kem trong đêm Trung thu: Là người thân của bé 6 tuổi đã tử vong trước đó

Tin y tế 05/10/2023 08:10

Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp nhận 3 người gồm: Bà P.T.U. (39 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, là mẹ của bé 6 tuổi tử vong), T. (19 tuổi, con trai bà U.) và ông H. (40 tuổi, em rể bà U.).

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 4/10, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có báo cáo về 3 bệnh nhân liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi tử vong sau khi ăn bánh su kem sau đêm trung thu.

Khoảng 10h30 ngày 3/10, Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp nhận 3 người gồm: Bà P.T.U. (39 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, là mẹ của bé 6 tuổi tử vong), T. (19 tuổi, con trai bà U.) và ông H. (40 tuổi, em rể bà U.).

Cả 3 người này nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt mỏi... Các bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, theo dõi ngộ độc thực phẩm. Hiện cả 3 người tỉnh, sức khỏe ổn định.

Thêm người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh su kem trong đêm Trung thu: Là người thân của bé 6 tuổi đã tử vong trước đó - Ảnh 1
Gia đình đưa bé 6 tuổi tử vong sau khi ăn bánh su kem về quê nhà ở Cà Mau an táng. Sau đó, họ tiếp tục nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói - Ảnh: Dân Trí

Trước đó ngày 30/9, bà U. có nhận phần bánh su kem trong chương trình Tết Trung thu của chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức, TPHCM), nơi bà làm nhân viên vệ sinh.

Sau đó, bà U. mang về phòng trọ ăn cùng 2 con là T., bé gái P.N.Q. (6 tuổi) và ông H.. Sau khi ăn, cả 4 người đều có triệu chứng nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Đến ngày 1/10, bé Q. tử vong và được gia đình đưa về quê an táng.

Đến sáng 3/10, bà U., anh T. và ông H. tiếp tục nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Ngành chức năng xác định, trong thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 3/10, cả 3 người này không có sử dụng thức ăn gì thêm, chỉ uống nước.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp tục điều trị, theo dõi sát tình trạng bệnh. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp ngành y tế TPHCM và chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân nghi ngờ vụ ngộ độc thực phẩm.

Thêm người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh su kem trong đêm Trung thu: Là người thân của bé 6 tuổi đã tử vong trước đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, dẫn tin từ Người Lao Động, vào tối 29/9, ban quản lý (BQL) và ban quản trị chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP Thủ Đức) đã tổ chức sự kiện mừng Trung thu tại khu vực nội khu cho trẻ em sống trong chung cư Palm Heights và con em một số nhân viên phục vụ tại chung cư.

Trong đó, có 230 phần bánh su kem được mua tại một cửa hàng ở quận Bình Thạnh, thuộc một thương hiệu bánh nổi tiếng, lâu đời có hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 3,9 triệu đồng và có chiết khấu 10%.

Bánh được giao vào sáng thứ 6, chiều thứ 6 phá cỗ. Sau tiệc, còn 1 số bánh su kem dư ra nên con một nhân viên vệ sinh đã lấy về nhà ăn. Đến sáng thứ 7, cháu bé P.N.Q (6 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Tây) bị ngộ độc và tử vong.

Một số bé tham gia buổi tiệc cũng được ghi nhận có triệu chứng đau bụng.

 

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Từ khóa:   ngộ độc bánh su kem tin y tế

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