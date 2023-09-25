Uống nước ngọt không rõ nguồn gốc, nhãn mác toàn chữ nước ngoài, 30 học sinh ngộ độc

Tin y tế 25/09/2023 20:16

Ngày 25/9, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng thông tin về tình trạng 30 học sinh trên địa bàn bị ngộ độc sau khi uống nước ngọt không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, trong hai ngày 21 và 22/9, 30 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú và trung học cơ sở Cốc Pàng (xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc) xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, được đưa đến Trạm y tế xã Cốc Pàng để khám và điều trị.

Trước đó, các em đã ra cổng trường mua nước ngọt đóng chai dung tích 245ml không rõ nguồn gốc (nhãn vỏ chai có ghi chữ Trung Quốc) về uống. Sau khi uống khoảng 20 phút, các em có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn kèm theo tiêu chảy.

Uống nước ngọt không rõ nguồn gốc, nhãn mác toàn chữ nước ngoài, 30 học sinh ngộ độc - Ảnh 1
Các em uống nước ngọt được bán trước cổng trường - Ảnh minh họa: Internet

Các em được đưa đến Trạm y tế xã Cốc Pàng để khám và kê đơn điều trị. 23 em sức khỏe đã ổn định, còn 7 học sinh tình trạng nặng hơn được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc để tiếp tục điều trị.

Uống nước ngọt không rõ nguồn gốc, nhãn mác toàn chữ nước ngoài, 30 học sinh ngộ độc - Ảnh 2
Bác sĩ thăm khám và điều trị cho học sinh nghi bị ngộ độc - Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, UBND huyện Bảo Lạc đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trạm Y tế có biện pháp kịp thời khám, điều trị cho các học sinh có biểu hiện nặng; lấy mẫu thực phẩm đi xét nghiệm; tiến hành kiểm tra, thu hồi các sản phẩm có liên quan; tuyên truyền vận động cho người dân, phụ huynh, học sinh không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, ngày 7/9, 25 học sinh của Trường Tiểu học Việt Chu, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn kẹo, uống nước ngọt không rõ nguồn gốc xuất xứ, mua ở cổng trường.

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