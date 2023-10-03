Trước đó một bé gái 6 tuổi đã tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn bánh phát tại sự kiện này.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 3-10, bà Phạm Khánh Phong Lan - trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM - cho biết tính đến chiều 3-10, theo số liệu cập nhật mới nhất, có 48 người bị rối loạn tiêu hóa, trong đó 19 người nhập viện, sau khi ăn bánh phát tại chương trình mừng Trung thu tối 29-9.

Bà Lan thông tin thêm ngay trong ngày 3-10, các đoàn kiểm tra của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp cơ quan công an đã kiểm tra cơ sở sản xuất bánh su kem hãng Givral tại quận Bình Thạnh và quận Tân Phú.

Ngoài ra, sáng 3-10 có 3 bệnh nhân là người nhà của bé gái cũng đã nhập viện Bệnh viện Đa khoa Cà Mau với triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Kết luận sơ bộ ban đầu cho thấy hai cơ sở này có đầy đủ giấy tờ hoạt động, chứng nhận an toàn thực phẩm đúng quy định.

"Hiện tại cơ quan quản lý đã lấy mẫu thành phẩm, nguyên liệu đem về kiểm nghiệm, kết quả sẽ có trong 1-2 ngày tới", bà Lan nói.

Theo báo cáo mới nhất từ Phòng Y tế TP Thủ Đức, lúc 17h30 ngày 29-9, ban quản lý chung cư Palm Heights tổ chức vui Trung thu cho các cháu là con của cư dân chung cư và nhân viên làm việc tại chung cư.

Trong buổi tổ chức, ban quản lý chung cư được bà Đ.T.T.T. (40 tuổi, chủ quán cà phê tại chung cư) tài trợ 210 phần bánh su kem hiệu Givral cho các cháu. Tổng số bánh su kem phát ra khoảng 200 (khoảng 150 trẻ em và 50 người lớn), còn dư khoảng 10 bánh cũng phát cho nhân viên.

Lúc 10h ngày 29-9, cửa hàng bánh Givral trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao 230 bánh su kem nhãn hiệu Givral cho bà T.. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Sáng 1-10, có hai hộ dân trong chung cư báo mỗi nhà có một trẻ em và một người lớn bị nôn ói, tiêu chảy, sốt, nghi do ăn bánh su kem.

Đến sáng 2-10, chung cư tiếp tục nhận được thông tin bé P.N.Q. (6 tuổi), là con của nhân viên vệ sinh của chung cư, bị tử vong, nghi ngộ độc thực phẩm bánh su kem.

Về nguồn gốc thực phẩm, ngày 21-9, bà T. đặt 230 bánh su kem nhãn hiệu Givral tại cửa hàng bánh Givral trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 22 (quận Bình Thạnh), có địa chỉ sản xuất tại quận Tân Phú. Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cấp ngày 20-4-2023.

Lúc 10h ngày 29-9, cửa hàng bánh Givral trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao 230 bánh su kem nhãn hiệu Givral cho bà T.. Theo phiếu giao hàng thể hiện ngày 29-9, bà T. nhận 230 bánh su kem (vô ni lông từng cái) ở tháp 3 của chung cư.

Sau đó, bà T. cho bánh vô tủ lạnh bảo quản. Đến 19h30 cùng ngày, bà T. bàn giao 210 bánh su kem này cho ban quản lý chung cư phát cho các bé và khách tham dự. Trong đó bà Phan Thị Út (39 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, nhân viên vệ sinh) nhận phần quà gồm 5 bánh su kem nhãn hiệu G.

Bà Út sau đó mang bánh su kem về phòng cho hai con của mình dùng, trong đó có bé Q.. Đến sáng 1-10, hai con cùng bà Út có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy, đi ngoài nhiều.

Khoảng 7h45 ngày 1-10, chồng bà Út đưa hai con đi khám tại phòng khám 315 trên đường Nguyễn Duy Trinh, được chẩn đoán "theo dõi nhiễm siêu vi, rối loạn tiêu hóa" và được kê đơn thuốc về điều trị tại nhà, nhưng tình trạng của bé Q. không thuyên giảm.

Tối 1-10, bé diễn biến nặng nên gia đình đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bé không qua khỏi.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh là nơi tiếp nhận bé gái 6 tuổi nhập viện do ngưng tim ngưng thở sau khi nghi ngộ độc bánh. Ảnh: VOV.

Còn theo VOV đưa tin, theo Sở Y tế TP.HCM, sau khi nhận được báo cáo nhanh từ các bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, sáng nay (3/10) Sở Y tế đã cử đoàn chuyên gia y tế đi khảo sát và đánh giá tình hình ngộ độc.

Tổ công tác gồm các bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu Nhi của Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các chuyên viên điều tra dịch tễ Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC).

Tổ công tác ghi nhận, tại chung cư này đã có gần 50 trường hợp cùng có triệu chứng ngộ độc thực phẩm giống nhau như đau bụng, sốt, nôn ói, tiêu phân lỏng nhiều lần (bao gồm cả nhân viên, nhà thầu và người thân của nhân viên).

Tổ công tác Sở Y tế làm việc tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh về trường hợp tử vong và các trường hợp còn lại đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VOV.

Từ đêm 1/10 đến đêm 2/10/2023, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục ghi nhận một số bệnh nhi sống tại chung cư Palm Heights (nơi xảy ra vụ việc trên) nhập viện với các triệu chứng như trên. Hiện nay, tình trạng các bệnh nhi đều tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và đang được theo dõi sát tại các bệnh viện chuyên khoa.

Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhi, đồng thời chỉ đạo HCDC phối hợp Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố và Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất nhằm ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự.

Hiện Sở Y tế TP.HCM đã triệu tập khẩn họp Hội đồng các chuyên gia vào sáng mai (4/10) để tiếp tục đánh giá nguyên nhân ngộ độc.