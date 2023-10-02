Trước đó, vào chiều ngày 29/9, Ban quản lý chung cư Palm Heights, tại đường số 4, phường An Phú tổ chức phát quà Trung thu cho các cháu nhỏ là con của những người sinh sống trong chung cư.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong đêm 2/10, các đơn vị liên quan TP Thủ Đức và Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ 10 cháu nhỏ bị ngộ độc , trong đó 1 cháu tử vong.

Đến ngày 30/9, một người được nhận bánh từ chương trình đã mang năm bánh trên về nhà tại phường Bình Trưng Tây và cùng hai con sử dụng. Sau khi sử dụng, cả ba mẹ con có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy.

Có 230 phần quà được phát cho các cháu, trong đó có một loại bánh được sản xuất tại cửa hàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh.

Đến hôm sau, cả ba mẹ con được đưa vào một phòng khám và Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Tuy nhiên, một cháu nhỏ 6 tuổi đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sáng 2/10, Công an phường An Phú tiếp nhận sự việc và ghi nhận ban đầu 10 cháu có biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy khi ăn loại bánh trên. Trong đó có một trường hợp không qua khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Khanh - giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) - cho biết bệnh nhi tử vong là bé P.N.Q. (6 tuổi) ngụ phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Ba mẹ bé cho biết tối 30/9 bé ói nhiều lần kèm tiêu chảy ba lần, ở nhà không xử trí gì. Chiều 1/10 bé được đưa tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, bác sĩ kê toa thuốc ra về (kháng sinh, giảm đau, men tiêu hóa).

Đến 21h cùng ngày, bé tím tái môi, mặt tăng dần kèm bứt rứt. Đến 23h gọi bé không phải ứng, người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc này bé đã hôn mê, nhịp tim, huyết áp không đo được, da lạnh, tím tái toàn thân, không nghe được nhịp thở.

Tại khoa cấp cứu, bé được hồi sinh tim phổi nhưng không thành công, bé tử vong.

Bác sĩ Khanh cho biết thêm, chiều 1/10, sau khi đến bệnh viện thăm khám, bé vẫn ngồi được và tỉnh táo (có hình ảnh camera trích xuất tại bệnh viện), bé không đủ điều kiện sức khỏe nhập viện nên được kê đơn thuốc ra về.