Vài ngày sau khi bị phạt, Lưu cảm thấy trong người khó chịu. Trong giờ thể dục, cậu bé vẫn phải thực hiện bài tập đi bộ dù đã nói với giáo viên rằng mình bị đau chân.

Theo VTC News dẫn nguồn từ SCMP, cậu bé 14 tuổi này họ Lưu, là học sinh của trường cấp 2 Quan Tang ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Bố của nạn nhân cho biết, thầy giáo họ Tào đã phạt Lưu thụt dầu 200 cái trên lớp vì tội nói chuyện với bạn trong giờ học.

Về nhà, Lưu bắt đầu bị mất cảm giác một bên chân. Mẹ cậu bé vội đưa con tới Bệnh viện Nhân dân Ninh Hương khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận Lưu bị mắc chứng tiêu cơ vân và tổn thương gan.

Thầy giáo thể dục họ Văn đã lờ đi cơn đau của Lưu, khăng khăng rằng "chạy bộ chậm có thể làm giảm đau nhức cơ và có thể giúp phục hồi cơ bắp".

Sau ba ngày nằm viện, tình trạng của nam sinh ngày càng nặng. Cậu bé được chuyển tới khoa ICU (chăm sóc tích cực) của Bệnh viện Xiangya, Đại học Trung Nam, phải lọc máu nhiều lần.

Tiêu cơ vân là bệnh lý nghiêm trọng có thể gây tử vong hoặc dẫn đến tàn tật vĩnh viễn. Tình trạng này thường xảy ra khi mô cơ bị tổn thương quá mức, có thể ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng.

Mẹ Lưu cho biết, từ nhỏ em luôn có sức khỏe tốt; tình trạng tồi tệ chỉ xảy ra sau hình phạt thụt dầu ở lớp.

Cục Giáo dục thành phố Trường Sa đã điều tra và xác nhận, thầy giáo Tào thực sự đã phạt em Lưu thụt dầu 200 cái. Nhà trường cho biết sẽ trang trải mọi chi phí y tế của nam sinh này. Hiệu trưởng và các giáo viên liên quan đã bị đình chỉ công tác.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Gia đình và Xã hội, động tác "thụt dầu" lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc với tốc độ nhanh thì gây ra hai hiệu ứng trên hai chức năng khác nhau. Đó là chức năng thăng bằng của ốc tai và chức năng tuần hoàn.

Lấy một ví dụ đơn giản là chúng ta thử một động tác quay vòng tròn xung quanh mình, chỉ chừng vài vòng đến mười vòng, chúng ta sẽ thấy mọi vật đều quay, sau đó không giữ được thăng bằng nữa và ngã nhào. Trường hợp với động tác thụt dầu cũng tương tự như vậy, mà lần này là hiệu ứng chuyển động theo chiều thẳng đứng.

Động tác đứng lên ngồi xuống liên tục còn ảnh hưởng đến chức năng tuần hoàn. Thông thường gây nên tình trạng tụt huyết áp do tư thế. Trong trường hợp này triệu chứng xuất hiện sớm và nhẹ thường là chóng mặt, nhìn hoa mắt, nhìn thấy vàng trước mắt, nổ đom đóm mắt, nặng hơn là ngất. Như vậy chúng ta có thể tạm kết luận rằng động tác thụt dầu có thể gây ra tổn thương thực thể là rối loạn tiền đình và tụt huyết áp do tư thế.