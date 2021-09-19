Phân bổ 8 triệu liều vaccine Vero Cell cho 25 tỉnh thành, Hà Nội nhận hơn 1,3 triệu liều

Theo quyết định phân bổ 8 triệu liều vaccine COVID-19 Vero Cell, TP Hà Nội nhận số lượng vaccine nhiều nhất với 1.359.000 liều, tiếp đó là Quảng Ninh với 708.000 liều, TP HCM, Yên Bái, Hải Phòng, mỗi địa phương nhận thêm 500.000 liều.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có quyết định về việc phân bổ 8 triệu liều vaccine COVID-19 Vero Cell. Đây là số vaccine Vero Cell do Công ty Cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

Vaccine COVID-19 Vero Cell.

Theo nguồn tin từ VOV, Hà Nội được phân bổ 1.359.000 liều; Bắc Giang 200.000 liều; Bắc Ninh 400.000 liều; Lạng Sơn 500.000 liều; Vĩnh Phúc 100.000 liều; Yên Bái 500.000 liều: Hải Phòng 500.000 liều: Nam Định 200.000 liều; Hải Dương 94.400 liều; Hưng Yên: 147.200 liều; Quảng Ninh 700.800 liều; Thanh Hóa 200.000 liều; Nghệ An, Quảng Trị, Bình Định đều được 200.000 liều. Khánh Hòa 300.000 liều.

Tại các tỉnh phía Nam, TP HCM nhận thêm 500.000 liều; Bà rịa Vũng Tàu 100.000 liều; Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bến Tre, Đồng Tháp đều được 200.000 liều; Tiền Giang 96.200 liều. Kiên Giang 300.000 liều. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - đơn vị tài trợ vaccine, nhận phân bổ 200.000 liều.

Đây là đợt phân bổ vaccine thứ 43 của Bộ Y tế.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương yêu cầu Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Quốc gia phối hợp để chuyển vaccine COVID-19 cho Văn phòng Tiêm chủng mở rộng theo khu vực. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, TP tổ chức tiêm ngay số vaccine COVID-19 được phân bổ bao gồm cả mũi 1 và mũi 2.

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cập nhật đến 14h ngày 19.9, nước ta đã triển khai tiêm được hơn 34 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó hơn 6,4 triệu người đã tiêm đủ 2 liều vaccine.

TP.HCM : Chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 là đủ điều kiện cấp 'thẻ xanh' Ngành y tế TP.HCM cho hay, chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (đối với vắc xin phải tiêm 2 mũi) và phải ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly sẽ đủ điều kiện có thẻ xanh COVID.

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