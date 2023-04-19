Nóng: Ngày 19/4 số mắc COVID-19 mới tăng vọt lên 2.159 ca

Ngày 19/4 có số ca mắc covid-19 cao nhất trong hơn nửa năm qua.

Theo báo Sức Khỏe Đời Sống, ngày ngày 19/4 của Bộ Y tế cho biết có 2.159 ca mắc mới, tiếp tục đà tăng của các ngày trước đó. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn nửa năm qua. Trong ngày có 209 bệnh nhân khỏi.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.535.787 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.578 ca nhiễm).

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UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1149/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam Hà Nội; các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Theo báo Bảo Vệ Công Lý, ngày 19/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã gửi văn bản khẩn về việc tăng cường phòng chống COVID-19, yêu cầu các giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong trường học.

Sở đề nghị các nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm quy định 2K: khẩu trang và khử khuẩn. Ngoài ra, các đơn vị giáo dục cần tầm soát các trường hợp nghi ngờ; không được chủ quan, lơ là; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành y tế…

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM còn yêu cầu các nhà trường kiểm tra, rà soát biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị; tiếp tục phối hợp với ngành y tế trong công tác rà soát tiêm vắc xin đối với học sinh; thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh…

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