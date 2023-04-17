Nóng: Ngày 17/4 ca COVID-19 mới tăng lên 1.031, cao nhất trong gần 6 tháng qua

Từ 16 giờ ngày 16-4 đến 16 giờ ngày 17-4, cả nước ghi nhận 1.031 ca nhiễm mới, tăng cao nhất từ đầu năm đến nay.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống, ngày 17/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.031 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất trong khoảng gần 6 tháng qua; trong ngày có 2 bệnh nhân khỏi; 14 bệnh nhân đang thở oxy.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.532.103 ca nhiễm, đứng thứ 13/230quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.541 ca nhiễm).

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Theo thông tin từ Người lao động, trong ngày, có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.615.395 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 14 ca, trong đó, 12 bệnh nhân thở ôxy qua mặt nạ và 2 trường hợp thở ôxy dòng cao HFNC.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới

Ngày 14/4, ca mắc COVID-19 trong 24h qua tăng lên đến 780 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/4 của Bộ Y tế cho biết có 780 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số mắc cao nhất trong khoảng hơn 4 tháng qua. Hôm nay cũng là ngày có số bệnh nhân khỏi cao nhất trong vài tháng qua với 104 ca. Bệnh nhân nặng tăng lên 23 ca.

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