Ngày 14/4, ca mắc COVID-19 trong 24h qua tăng lên đến 780 ca

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/4 của Bộ Y tế cho biết có 780 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số mắc cao nhất trong khoảng hơn 4 tháng qua. Hôm nay cũng là ngày có số bệnh nhân khỏi cao nhất trong vài tháng qua với 104 ca. Bệnh nhân nặng tăng lên 23 ca.
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Theo thông tin từ báo Sức khỏe đời sống, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.529.580 ca nhiễm, đứng thứ 13/230quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.515 ca nhiễm).
Tình hình điều trị COVID-19
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 104 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.321 ca
2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 23 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 22 ca
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1 ca
- Thở máy không xâm lấn: 0 ca
- Thở máy xâm lấn: 0 ca
- ECMO: 0 ca
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Ngày 13/4 ghi nhận 0 ca tử vong.
- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).
Tình hình tiêm vaccine COVID-19
Trong ngày 13/4 có 5.519 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.070.073 liều, trong đó:
+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.485.903 liều: Mũi 1 là 70.907.515 liều; Mũi 2 là 68.449.928 liều; Mũi bổ sung là 14.370.086 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.030.899 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.727.475 liều.
+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều: Mũi 1 là 9.130.472 liều; Mũi 2 là 9.021.223 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.
+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.619.187 liều: Mũi 1 là 10.201.304 liều; Mũi 2 là 8.417.883 liều.