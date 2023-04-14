Ngày 14/4, ca mắc COVID-19 trong 24h qua tăng lên đến 780 ca

Tin y tế 14/04/2023 17:08

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/4 của Bộ Y tế cho biết có 780 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số mắc cao nhất trong khoảng hơn 4 tháng qua. Hôm nay cũng là ngày có số bệnh nhân khỏi cao nhất trong vài tháng qua với 104 ca. Bệnh nhân nặng tăng lên 23 ca.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe đời sống, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.529.580 ca nhiễm, đứng thứ 13/230quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.515 ca nhiễm).

Ngày 14/4, ca mắc COVID-19 trong 24h qua tăng lên đến 780 ca - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 104 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.321 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 23 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 22 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 0 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Ngày 13/4 ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 13/4 có 5.519 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.070.073 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.485.903 liều: Mũi 1 là 70.907.515 liều; Mũi 2 là 68.449.928 liều; Mũi bổ sung là 14.370.086 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.030.899 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.727.475 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều: Mũi 1 là 9.130.472 liều; Mũi 2 là 9.021.223 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.619.187 liều: Mũi 1 là 10.201.304 liều; Mũi 2 là 8.417.883 liều.

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