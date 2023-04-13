Ngày 13/4: Số ca Covid-19 trong ngày của Việt Nam tăng lên 497 ca, cao nhất trong 4 tháng

Tin y tế 13/04/2023 18:06

Hôm nay (13/4) số mắc COVID-19 mới ở nước ta cao nhất trong 4 tháng, hiện có 8 bệnh nhân đang thở oxy qua mặt nạ.

Theo thông tin từ Vietnamnet ngày 13/4, cả nước ghi nhận 497 ca Covid-19. Trong ngày, 37 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện, 8 bệnh nhân đang thở oxy qua mặt nạ. Qua 3,5 tháng, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. 

Ngày 13/4: Số ca Covid-19 trong ngày của Việt Nam tăng lên 497 ca, cao nhất trong 4 tháng - Ảnh 1

Ảnh: Sức khỏe đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe đời sống, tình hình điều trị COVID-19 của Việt Nam ngày 13/4 như sau:

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 37 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.217 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 8 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 8 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 0 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 0 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Ngày 12/4 ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

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