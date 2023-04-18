Nóng: Ngày 18/4, ca COVID-19 mới tăng vọt lên 1.522, có 14 bệnh nhân thở máy

Tin y tế 18/04/2023 17:35

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc mới COVID-19.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống, bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất hơn nửa năm qua. Trong ngày có 138 ca khỏi, số bệnh nhân nặng tăng vọt lên 102 ca, trong đó có 14 ca thở máy xâm lấn.

Nóng: Ngày 18/4, ca COVID-19 mới tăng vọt lên 1.522, có 14 bệnh nhân thở máy - Ảnh 1
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua. Ảnh: SKĐS

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.533.625 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.556 ca nhiễm).

Theo thông tin từ VTC News, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phân bổ thêm 17.850 liều vaccine AstraZeneca để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.

Theo quyết định, 17.850 liều vaccine AstraZeneca được phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, huyện Sóc Sơn được phân bổ lượng vaccine nhiều nhất là 1.420 liều, tiếp đến là quận Nam Từ Liêm 1.310 liều, quận Bắc Từ Liêm 1.220 liều, quận Đống Đa 1.060 liều, quận Hà Đông 950 liều, quận Hai Bà Trưng và huyện Thanh Oai mỗi đơn vị được 940 liều, quận Hoàng Mai 810 liều, huyện Ba Vì 830 liều.

Nóng: Ngày 17/4 ca COVID-19 mới tăng lên 1.031, cao nhất trong gần 6 tháng qua

Nóng: Ngày 17/4 ca COVID-19 mới tăng lên 1.031, cao nhất trong gần 6 tháng qua

Từ 16 giờ ngày 16-4 đến 16 giờ ngày 17-4, cả nước ghi nhận 1.031 ca nhiễm mới, tăng cao nhất từ đầu năm đến nay.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 COVID-19 tại Hà Nội COVID-19 tại Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 49 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg