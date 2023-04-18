Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc mới COVID-19.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống, bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất hơn nửa năm qua. Trong ngày có 138 ca khỏi, số bệnh nhân nặng tăng vọt lên 102 ca, trong đó có 14 ca thở máy xâm lấn.



Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua. Ảnh: SKĐS

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.533.625 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.556 ca nhiễm).

Theo thông tin từ VTC News, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phân bổ thêm 17.850 liều vaccine AstraZeneca để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.

Theo quyết định, 17.850 liều vaccine AstraZeneca được phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, huyện Sóc Sơn được phân bổ lượng vaccine nhiều nhất là 1.420 liều, tiếp đến là quận Nam Từ Liêm 1.310 liều, quận Bắc Từ Liêm 1.220 liều, quận Đống Đa 1.060 liều, quận Hà Đông 950 liều, quận Hai Bà Trưng và huyện Thanh Oai mỗi đơn vị được 940 liều, quận Hoàng Mai 810 liều, huyện Ba Vì 830 liều.

Nóng: Ngày 17/4 ca COVID-19 mới tăng lên 1.031, cao nhất trong gần 6 tháng qua Từ 16 giờ ngày 16-4 đến 16 giờ ngày 17-4, cả nước ghi nhận 1.031 ca nhiễm mới, tăng cao nhất từ đầu năm đến nay.

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