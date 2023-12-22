Người đàn ông bị nhiễm trùng và phải cắt cụt 2 chân, biết được lý do quen thuộc này khiến ai cũng phải dè chừng

Cựu ngôi sao bóng bầu dục Úc nói rằng lúc thi đấu chỉ bị thương ở ngón chân nhưng về sau chúng ngày càng nghiêm trọng và dẫn đến phải cắt cụt 2 chân, 4 ngón tay.

Mới đây, Mick Healey, cựu ngôi sao bóng bầu dục Úc, 71 tuổi, đã chia sẻ về sự kiện làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình và kêu gọi những người đối mặt với khó khăn phải dũng cảm vượt qua, quan trọng hơn là không tự trách bản thân.

Theo đó, Mick Healy đã chơi cho North Sydney Bears trong phần lớn sự nghiệp của mình và ghi được 19 bàn thắng trong sự nghiệp, nhưng với tư cách là một ngôi sao trong những năm 1970, ông cũng là một người nghiện thuốc lá nặng.

Anh cho biết, vào thời điểm đó, gần như tất cả mọi người đều hút thuốc lá, và hút hơn một gói thuốc mỗi ngày cũng không có gì là lạ, anh thích hút Marlboro và đặc biệt hút nhiều hơn trong mùa giải.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, mọi người chưa biết rằng nicotine sẽ làm trở ngại cho quá trình lành vết thương, gây ra các bệnh lý khác, và Mick Healey đã phải trả giá vì điều đó.

Người đàn ông đã phải cắt cụt 2 chân sau khi nghiện thuốc lá. Ảnh: ET Today

Anh nhớ lại mình chỉ bị thương ở ngón chân khi chơi bóng, nhưng nhiễm trùng lây lan nhanh chóng và gây ra chứng viêm tắc mạch của bệnh Buerger.

Lúc này anh chỉ có thể nhìn mình mất đi một ngón chân, bàn chân trước, mắt cá chân và bắp chân, cuối cùng toàn bộ tứ chi của anh bị cắt cụt dưới đầu gối và sau đó bị mất 4 ngón tay.

Mick Healy cho rằng ngay cả khi bị mất chân và ngón tay vì hút thuốc, anh cũng sẽ không hối hận vì đã hút thuốc, bởi điều quan trọng hơn là làm thế nào để chịu đựng và vượt qua những thất bại.

Anh kêu gọi tất cả những người gặp phải thử thách, khó khăn: “Bạn phải vượt qua được, nếu chỉ ngồi than thân trách phận thì chẳng đi đến đâu”.

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