Người đàn ông bị nhiễm trùng và phải cắt cụt 2 chân, biết được lý do quen thuộc này khiến ai cũng phải dè chừng

Tin y tế 22/12/2023 11:51

Cựu ngôi sao bóng bầu dục Úc nói rằng lúc thi đấu chỉ bị thương ở ngón chân nhưng về sau chúng ngày càng nghiêm trọng và dẫn đến phải cắt cụt 2 chân, 4 ngón tay.

Mới đây, Mick Healey, cựu ngôi sao bóng bầu dục Úc, 71 tuổi,  đã chia sẻ về sự kiện làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình và kêu gọi những người đối mặt với khó khăn phải dũng cảm vượt qua, quan trọng hơn là không tự trách bản thân.

Theo đó, Mick Healy đã chơi cho North Sydney Bears trong phần lớn sự nghiệp của mình và ghi được 19 bàn thắng trong sự nghiệp, nhưng với tư cách là một ngôi sao trong những năm 1970, ông cũng là một người nghiện thuốc lá nặng.

Anh cho biết, vào thời điểm đó, gần như tất cả mọi người đều hút thuốc lá, và hút hơn một gói thuốc mỗi ngày cũng không có gì là lạ, anh thích hút Marlboro và đặc biệt hút nhiều hơn trong mùa giải.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, mọi người chưa biết rằng nicotine sẽ làm trở ngại cho quá trình lành vết thương, gây ra các bệnh lý khác, và Mick Healey đã phải trả giá vì điều đó.

Người đàn ông bị nhiễm trùng và phải cắt cụt 2 chân, biết được lý do quen thuộc này khiến ai cũng phải dè chừng - Ảnh 1
Người đàn ông đã phải cắt cụt 2 chân sau khi nghiện thuốc lá. Ảnh: ET Today

Anh nhớ lại mình chỉ bị thương ở ngón chân khi chơi bóng, nhưng nhiễm trùng lây lan nhanh chóng và gây ra chứng viêm tắc mạch của bệnh Buerger.

Lúc này anh chỉ có thể nhìn mình mất đi một ngón chân, bàn chân trước, mắt cá chân và bắp chân, cuối cùng toàn bộ tứ chi của anh bị cắt cụt dưới đầu gối và sau đó bị mất 4 ngón tay.

Mick Healy cho rằng ngay cả khi bị mất chân và ngón tay vì hút thuốc, anh cũng sẽ không hối hận vì đã hút thuốc, bởi điều quan trọng hơn là làm thế nào để chịu đựng và vượt qua những thất bại.

Anh kêu gọi tất cả những người gặp phải thử thách, khó khăn: “Bạn phải vượt qua được, nếu chỉ ngồi than thân trách phận thì chẳng đi đến đâu”.

Mắc bệnh không nguyên nhân và phải cấp cứu tận 4 lần, cô gái kinh hoàng phát hiện tác nhân gây bệnh nguy hiểm bên trong bình nước

Mắc bệnh không nguyên nhân và phải cấp cứu tận 4 lần, cô gái kinh hoàng phát hiện tác nhân gây bệnh nguy hiểm bên trong bình nước

Mới đây, nữ sinh 19 tuổi ở Mỹ đã phải cấp cứu tận 4 lần do một sơ suất không ngờ tới bên trong bình nước

Xem thêm
Từ khóa:   cắt cụt chân hút thuốc ngón chân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 24 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 27 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 29 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu