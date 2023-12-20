Bạn gái làm “chuyện ấy” với hàng nghìn người đàn ông, chàng trai hoảng sợ cầu cứu bác sĩ khi thấy “nốt mụn” ở vùng kín

Tin y tế 20/12/2023 12:00

Chàng trai biết tin bạn gái quan hệ với hàng nghìn người đàn ông liền hoảng sợ tìm đến bác sĩ nhưng khi biết kết quả anh vẫn không tin vào nó.

Mới đây, một người đàn ông trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự đã bị bạn gái “phản bội”, không ngờ, để an ủi, người bạn của anh tiết lộ rằng cô gái ấy đã từng có quan hệ với hàng ngàn người đàn ông.

“Chia tay cũng tốt, trước đây tôi không dám nói cho anh biết, cuộc sống của cô ta rất loạn lạc”, người bạn chia sẻ.

Người đàn ông nghe tin này và sợ hãi, nhanh chóng kiểm tra cơ quan sinh dục của mình và bất ngờ phát hiện vết sưng tấy ở bao quy đầu, nghĩ rằng mình đã bị mắc bệnh sùi mào gà nên vội vã đến bệnh viện để kiểm tra.

Bác sĩ tiết niệu Chen Zhaoan cho biết người lính 23 tuổi này nói rằng có nhiều vết sưng trắng cỡ đầu kim xung quanh bao quy đầu và niệu đạo, anh hoảng sợ cầu cứu và nói: “Chắc chắn tôi bị mắc bệnh sùi mào gà”.

Bạn gái làm “chuyện ấy” với hàng nghìn người đàn ông, chàng trai hoảng sợ cầu cứu bác sĩ khi thấy “nốt mụn” ở vùng kín - Ảnh 1
Chàng trai hoảng sợ sau khi biết bạn gái quan hệ với rất nhiều đàn ông. Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ giải thích rằng đó là những vết ban ngọc trai lành tính, thực ra không cần điều trị, nhưng chàng trai vẫn kiên quyết nói: “Trước đây không có, chúng mới mọc ra”.

Cuối cùng anh ta không chỉ tự trả tiền để tiến hành phương pháp laser mà còn tiêm vắc-xin phòng bệnh sùi mào gà (HPV).

Theo nhiều chuyên gia, gần một nửa số nam giới có các hạt ngọc trên dương vật, chỉ là có người nhiều hơn, người ít hơn, đó là một hiện tượng sinh lý bình thường, không phải do vi khuẩn và virus gây ra.

Nó chỉ đơn giản là tăng sản do do tuyến tiết và kích thích smegma (những chất cặn bẩn), vì vậy không gây bệnh cũng không cần điều trị.

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Từ khóa:   quan hệ bạn gái vùng kín

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