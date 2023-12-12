Cô gái hắt xì hơi hơn 12.000 lần mỗi ngày, ngay cả đi ngủ cũng không thể thoát

Tin y tế 12/12/2023 10:23

Một cô gái sống ở Mỹ đã phải chịu những cơn hắt xì hơi liên tục trong thời gian dài thậm chí hơn 12.000 lần trong 1 ngày.

Cho dù đó là cảm lạnh, dị ứng khó chịu hay thứ gì đó chỉ làm ngứa mũi, hắt hơi  thường là điều không thể tránh khỏi. Tất cả chúng ta đều đã từng. Nhưng đối với cô gái này, hắt hơi dường như là một chu kỳ không bao giờ kết thúc.

Kelyn Thornley, sống ở Mỹ, thấy mình trong một cuộc chiến liên tục, vươn tay lấy khăn giấy trong khi những cơn hắt hơi liên tục không ngừng nghỉ.

Nữ sinh này mô tả tình trạng bệnh lý đặc biệt này gây đau đớn bất ngờ, cơ thể cô liên tục có nguy cơ bị hắt hơi mạnh tiếp theo - ngay cả trong những giấc mơ suốt đêm.

Khi mới 12 tuổi, Kelyn đột ngột bị hắt hơi khi cô kết thúc buổi học kèn clarinet tại trường học ở Texas. Cô nhớ lại mọi chuyện bắt đầu như thế nào với những đợt bùng phát nhỏ, dần dần mạnh mẽ hơn.

Cô gái hắt xì hơi hơn 12.000 lần mỗi ngày, ngay cả đi ngủ cũng không thể thoát - Ảnh 1
Ngay cả khi ngủ, cô vẫn có thể bị hắt xì hơi liên tục. Ảnh: India Times

Ban đầu, Kelyn cho rằng đó có thể là phản ứng dị ứng hoặc đơn giản là kích ứng ở mũi và hy vọng tình trạng sẽ sớm giảm bớt.

Tuy nhiên, tình trạng hắt hơi không ngừng vẫn tiếp diễn. Thời gian trôi qua, vấn đề ngày càng trầm trọng, khiến cô hắt hơi tới 20 lần một phút - con số đáng kinh ngạc là 12.000 lần một ngày, càng làm tăng thêm vấn đề bất thường mà cô gặp phải.

Cô nói với ABC News : “Chỉ là vài cái hắt hơi chỗ này chỗ kia, nhưng trước khi đi ngủ, tôi đã hắt hơi 30 lần trong đêm đó”.

Nhiều tuần trôi qua, những cơn hắt hơi của Kelyn kéo dài, đôi khi kéo dài tới 15 phút một lần. Vòng quay không ngừng nghỉ này khiến cô gần như không thể nói hết một câu.

Tình trạng nghiêm trọng buộc cô phải nghỉ học và cuối cùng từ bỏ việc chơi kèn clarinet trong ban nhạc, ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của cô.

Erika Hodges, mẹ của cô, giải thích: “Con bé thực sự không thể đến trường hay làm bất cứ việc gì bình thường. Nó ăn không ngon, phải ăn từng chút một. Nó không thể uống. Nó ảnh hưởng đến mọi thứ”.

Đến tháng 9 năm 2015, Kelyn đã tham khảo ý kiến ​​của sáu bác sĩ, tất cả đều loại trừ khả năng dị ứng hoặc sự hiện diện của virus, điều này khiến họ bối rối và không thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng của cô.

Tính đến thời điểm hiện tại, 8 năm sau, vẫn chưa có bất kỳ thông tin cập nhật chính thức nào về việc Kelyn hắt hơi liên tục.

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