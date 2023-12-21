Mắc bệnh không nguyên nhân và phải cấp cứu tận 4 lần, cô gái kinh hoàng phát hiện tác nhân gây bệnh nguy hiểm bên trong bình nước

Tin y tế 21/12/2023 12:32

Mới đây, nữ sinh 19 tuổi ở Mỹ đã phải cấp cứu tận 4 lần do một sơ suất không ngờ tới bên trong bình nước

Kai, một nữ sinh 19 tuổi, mới đây đã chia sẻ một video trên mạng xã hội để nhắc nhở công chúng về hậu quả khủng khiếp của việc không rửa sạch chai nước. Được biết, video mới đăng tải được 6 ngày và đã thu hút hơn 3,3 triệu người xem. 

Cô cho biết mình đột ngột bị cảm lạnh vào tháng 8 và triệu chứng vốn rất nhẹ nhưng suốt một tuần bệnh không thuyên giảm, cô đi khám và được phát hiện bị viêm phế quản.

Kai cho biết, sau khi uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, cô bị nổi mề đay do dị ứng, phải mất khoảng 3 tuần mới khỏi bệnh viêm phế quản.

Kết quả là không lâu sau khi khỏi bệnh, cô bị viêm xoang nên đã đi cấp cứu. Lần này, sau khi bệnh khỏi, chỉ sau khoảng hơn 1 tuần, cô ấy cảm thấy cơ thể khá khỏe, nhưng kết quả lại bị bệnh tiếp tục.

Mắc bệnh không nguyên nhân và phải cấp cứu tận 4 lần, cô gái kinh hoàng phát hiện tác nhân gây bệnh nguy hiểm bên trong bình nước - Ảnh 1
Cô gái cấp cứu 4 lần do không vệ sinh bình nước. Ảnh minh họa: Internet

Kai cho biết, khi cô ấy đến cấp cứu 4 lần vì đau họng nghiêm trọng, cô ấy bất ngờ quyết định rửa chai nước thường dùng hàng ngày.

Kết quả là cô ấy phát hiện ngẫu nhiên rằng miếng silicon bên trong chai đã phát triển nấm mốc do không được rửa sạch trong thời gian dài.

“Tôi hoàn toàn không biết nấm mốc đã phát triển. Tôi chỉ biết sau khi tra cứu trên mạng, nhiều người khuyên nên gỡ bỏ miếng silicon đó”.

Kai nói rằng kể từ khi cô ấy rửa sạch chai nước và thay miếng silicon mới, cô ấy không bị mắc bệnh bất ngờ nữa.

“Bình nước của tôi thực sự đã khiến tôi bị ngộ độc. Mọi người nếu có sản phẩm tương tự, hãy xem đoạn video này như một lời cảnh báo”, nữ sinh cho biết.

Sau khi video được tiết lộ, nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự kinh ngạc.

“Ôi trời ơi, tôi chưa từng rửa chai nước của mình một cách cẩn thận như vậy”

“Cảm ơn bạn vì video này, nếu không có nó thì tôi thật sự không biết”.

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Từ khóa:   cấp cứu ngộ độc nấm mốc

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