Ngày 19/2, Việt Nam ghi nhận 41.980 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt mức 4.800 ca bệnh, Bắc Ninh có hơn 3.000 F0 trong 24 giờ

Tin y tế 19/02/2022 17:48

Tính từ 16h ngày 18/02 đến 16h ngày 19/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 41.980 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 41.968 ca ghi nhận trong nước (giảm 459 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 29.831 ca trong cộng đồng).

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 19/2, Việt Nam ghi nhận 41.980 ca mắc COVID-19.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 18/02 đến 16h ngày 19/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 41.980 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 41.968 ca ghi nhận trong nước (giảm 459 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 29.831 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (4.869), Bắc Ninh (3.040), Quảng Ninh (1.990), Hòa Bình (1.871), Thái Nguyên (1.852), Nam Định (1.798), Phú Thọ (1.567), Hải Phòng (1.555), Lào Cai (1.410), Vĩnh Phúc (1.394), Nghệ An (1.360), Hải Dương (1.328), Yên Bái (1.150), Bắc Giang (1.042), Sơn La (1.040), Thái Bình (992), Tuyên Quang (938), Thanh Hóa (930), Bình Định (924), TP. Hồ Chí Minh (849), Hưng Yên (743), Đà Nẵng (741), Quảng Bình (716), Khánh Hòa (696), Quảng Nam (658), Lạng Sơn (626), Đắk Lắk (605), Quảng Trị (518), Ninh Bình (478), Lâm Đồng (470), Bình Phước (427), Phú Yên (413), Đắk Nông (324), Hà Nam (303), Điện Biên (280), Cao Bằng (238), Bà Rịa - Vũng Tàu (215), Lai Châu (204), Thừa Thiên Huế (163), Kon Tum (148), Hà Giang (139), Cà Mau (134), Quảng Ngãi (127), Kiên Giang (95), Bình Thuận (94), Đồng Nai (66), Bắc Kạn (65), Bình Dương (55), Bạc Liêu (51), Tây Ninh (50), Bến Tre (47), Trà Vinh (35), Long An (34), Đồng Tháp (32), Vĩnh Long (26), Cần Thơ (19), An Giang (13), Ninh Thuận (10), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (4), Tiền Giang (3).

- Ngày 19/02/2022, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 12.850 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Vĩnh Phúc.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Ninh Bình (-1.062), Vĩnh Phúc (-764), Hà Tĩnh (-621).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+1.484), Hà Nội (+320), Hòa Bình (+304).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 34.696 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 200 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.740.293 ca nhiễm, đứng thứ 32/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 27.746 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.733.059 ca, trong đó có 2.265.203 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (519.144), Bình Dương (293.700), Hà Nội (193.242), Đồng Nai (100.476), Tây Ninh (88.988).

 

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Từ 17h30 ngày 18/02 đến 17h30 ngày 19/02 ghi nhận 65 ca tử vong tại:

+ Tại TP. Hồ Chí Minh (2) ca từ các tỉnh chuyển đến: Quãng Ngãi (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

+ Tại các tỉnh, thành phố khác: Đà Nẵng (9), Hà Nội (5), Hòa Bình (4 ca trong 02 ngày), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (4), Gia Lai (3), Hải Phòng (3), Lạng Sơn (3), Bắc Giang (2), Cần Thơ (2), Cao Bằng (2), Đồng Nai (2), Hà Nam (2), Nam Định (2), Phú Thọ (2), Phú Yên (2), An Giang (1), Bắc Ninh (1), Bình Phước (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Hải Dương (1), Lào Cai (1), Quảng Trị (1), Sóc Trăng (1), Thái Nguyên (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 80 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.423 ca, chiếm tỷ lệ 1,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Ngày 18/2, Việt Nam ghi nhận số ca kỷ lục 42.439 ca nhiễm mới, Hà Nội lần đầu vượt mức 4.500 ca bệnh

Ngày 18/2, Việt Nam ghi nhận số ca kỷ lục 42.439 ca nhiễm mới, Hà Nội lần đầu vượt mức 4.500 ca bệnh

Tính từ 16h ngày 17/02 đến 16h ngày 18/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 42.439 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 42.427 ca ghi nhận trong nước (tăng 6.237 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 31.028 ca trong cộng đồng).

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