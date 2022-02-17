Sau 3 ngày trở lại trường học, TP.HCM ghi nhận 163 học sinh là F0

Sau 3 ngày trở lại trường học trực tiếp (từ 14-16/2) TP.HCM đã phát hiện 163 học sinh mắc COVID-19 trong trường học ở tất cả các cấp, song các trường vẫn đảm bảo việc xử lý theo quy trình và tiếp tục dạy học bình thường.

Dẫn tin từ VOV, Sau 3 ngày trở lại trường học trực tiếp (từ 14-16/2) TP.HCM đã phát hiện 163 học sinh mắc COVID-19 trong trường học ở tất cả các cấp, song các trường vẫn đảm bảo việc xử lý theo quy trình và tiếp tục dạy học bình thường.

Cụ thể, số liệu trên được được đưa ra tại cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều nay (17/2).

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Theo Sở Giáo dục đào tạo TP.HCM, tính đến nay, tỉ lệ trẻ mầm non đến trường đạt 66,33%, học sinh cấp tiểu học đạt 95.99%, cấp trung học cơ sở đạt 96,89%, và cấp trung học phổ thông là 98,93%. Nhìn chung, các trường học tổ chức nhiều hoạt động đón trẻ em, học sinh đến trường chu đáo, đảm bảo phòng chống dịch, tạo tâm lý phấn khởi cho các thầy cô và học sinh.

Về phương án tổ chức dạy học theo cấp độ dịch, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng công tác giáo dục chính trị, Sở Giáo dục đào tạo TP.HCM cho biết, trong 2 tuần vừa qua, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy trực tiếp theo cấp độ 1 (vùng xanh). Vừa qua, TP.HCM đánh giá lại cấp độ dịch theo quy định mới của Bộ Y tế, tuy có sự thay đổi cấp độ dịch nhưng chỉ ở cấp phường xã, vì vậy các cơ sở giáo dục vẫn thực hiện theo quy định chung ở cấp độ 1.

Trong tình hình dịch COVID có sự diễn biến phức tạp hơn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các quận huyện sẽ có sự điều chỉnh. ngành giáo dục và y tế sẽ phối hợp, có hướng dẫn cụ thể hơn trong thời gian tới.

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 17/2, cả nước ghi nhận 36.200 ca mắc mới. Trong đó, TP.HCM có 483 ca bệnh mới.

Ngày 17/2, Việt Nam ghi nhận 36.200 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước, Thái Nguyên, Quảng Ninh vượt mức 2.400 ca nhiễm Tính từ 16h ngày 16/02 đến 16h ngày 17/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 36.200 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 36.190 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.467 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 25.345 ca trong cộng đồng).

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