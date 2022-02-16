Ngày 16/2, Việt Nam ghi nhận 34.737 ca mắc COVID-19, tăng 2.936 ca so với ngày trước đó

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 16/2, Việt Nam ghi nhận 34.737 ca mắc COVID-19 .

+ Hậu Giang có 13 ca nhiễm mới trong nước.

- Đính chính số ca nhiễm mới của Hậu Giang đã thông báo ngày 15/02/2022: Do nhầm lẫn trong quá trình nhập số liệu, CDC Hậu Giang đã đăng ký nhầm 13 ca nhiễm mới trong ngày tại tỉnh là ca nhập cảnh. Do đó số liệu ca nhiễm mới của ngày 15/02/2022 điều chỉnh lại như sau:

+ Tại Việt Nam ghi nhận 31.814 ca nhiễm mới trong đó có 14 ca nhập cảnh và 31.800 ca trong nước tại 63 tỉnh, thành phố (có 22.883 ca trong cộng đồng).

- Tính từ 16h ngày 15/02 đến 16h ngày 16/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.737 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 34.723 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.936 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 25.026 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.888), Thái Nguyên (2.497), Hải Dương (1.598), Quảng Ninh (1.536), Hải Phòng (1.487), Phú Thọ (1.332), Ninh Bình (1.316), Nam Định (1.281), Vĩnh Phúc (1.274), Bắc Ninh (1.209), Nghệ An (1.188), Hòa Bình (974), Thái Bình (836), Bình Định (805), Thanh Hóa (781), Sơn La (770), Lào Cai (769), Đà Nẵng (743), Bắc Giang (711), Hưng Yên (648), Hồ Chí Minh (620), Quảng Nam (606), Yên Bái (595), Quảng Bình (574), Lạng Sơn (552), Hà Tĩnh (417), Khánh Hòa (412), Tuyên Quang (395), Quảng Trị (391), Đắk Lắk (384), Lâm Đồng (362), Phú Yên (316), Bà Rịa - Vũng Tàu (298), Gia Lai (275), Cao Bằng (269), Bình Phước (264), Thừa Thiên Huế (258), Quảng Ngãi (245), Hà Nam (229), Đắk Nông (179), Kon Tum (171), Điện Biên (166), Cà Mau (128), Lai Châu (122), Bình Thuận (119), Hà Giang (118), Đồng Nai (87), Bạc Liêu (78), Bình Dương (76), Vĩnh Long (69), Bến Tre (65), Bắc Kạn (56), Tây Ninh (31), An Giang (27), Đồng Tháp (24), Sóc Trăng (19), Long An (18), Cần Thơ (15), Trà Vinh (13), Hậu Giang (12), Kiên Giang (11), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (4).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn (-232), Hải Dương (-209), Bà Rịa - Vũng Tàu (-196).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Thái Nguyên (+1.203), Quảng Ninh (+290), Hồ Chí Minh (+279).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 28.869 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 198 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.606.824 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 26.396 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.599.624 ca, trong đó có 2.246.338 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (517.097), Bình Dương (293.277), Hà Nội (179.931), Đồng Nai (100.228), Tây Ninh (88.867).