Ngày 17/2, Việt Nam ghi nhận 36.200 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước, Thái Nguyên, Quảng Ninh vượt mức 2.400 ca nhiễm

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 17/2, Việt Nam ghi nhận 36.200 ca mắc COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.893), Thái Nguyên (2.478), Quảng Ninh (2.477), Hải Phòng (1.548), Phú Thọ (1.417), Vĩnh Phúc (1.362), Bắc Ninh (1.362), Nghệ An (1.352), Hải Dương (1.350), Nam Định (1.344), Hòa Bình (1.256), Bắc Giang (1.112), Thái Bình (877), Thanh Hóa (861), Lào Cai (820), Sơn La (779), Yên Bái (741), Hưng Yên (709), Đà Nẵng (705), Tuyên Quang (666), Quảng Nam (614), Bình Định (588), Quảng Bình (569), Hà Tĩnh (545), Đắk Lắk (484), Khánh Hòa (484), Hồ Chí Minh (483), Quảng Trị (444), Lạng Sơn (425), Phú Yên (381), Lâm Đồng (374), Gia Lai (342), Cao Bằng (285), Quảng Ngãi (265), Bình Phước (264), Thừa Thiên Huế (241), Đắk Nông (225), Hà Nam (219), Lai Châu (213), Điện Biên (195), Bắc Kạn (182), Kon Tum (149), Bà Rịa - Vũng Tàu (133), Cà Mau (123), Hà Giang (112), Bình Thuận (105), Đồng Nai (91), Bình Dương (79), Bến Tre (71), Vĩnh Long (67), Kiên Giang (64), Trà Vinh (59), Bạc Liêu (58), Tây Ninh (37), Đồng Tháp (27), Hậu Giang (19), Long An (13), An Giang (12), Sóc Trăng (12), Ninh Thuận (11), Cần Thơ (11), Tiền Giang (6).

- Tính từ 16h ngày 16/02 đến 16h ngày 17/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 36.200 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 36.190 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.467 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 25.345 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Ninh Bình (-1316), Hải Dương (-248), Bình Định (-217).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Quảng Ninh (+941), Bắc Giang (+401), Hòa Bình (+282).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 30.321 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 200 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.643.024 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 26.762 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.635.814 ca, trong đó có 2.252.148 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (517.580), Bình Dương (293.356), Hà Nội (183.824), Đồng Nai (100.319), Tây Ninh (88.904).