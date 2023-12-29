Nâng mũi thẩm mỹ dáng Trung Hoa sau 6 tháng, cô gái phải nhập viện vì mũi đỏ ửng, căng rát

Tin y tế 29/12/2023 11:55

Bệnh nhân đến khám khi đầu mũi nhọn, căng bóng, đỏ rát. Sau 6 tháng, mũi biến dạng, ảnh hưởng thẩm mỹ mặt.

Theo báo VnExpress, tiến sĩ, bác sĩ thẩm mỹ Tống Hải, Chủ nhiệm khoa Vi phẫu và Tái tạo, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cho biết bệnh nhân đến khám khi đầu mũi nhọn, căng bóng, đỏ rát.

Nửa năm trước, cô được quảng cáo về dịch vụ nâng mũi dáng Trung Hoa - giúp phần sống mũi cao, đầu mũi nhỏ, bay, hơi hếch, tự nhiên và thanh thoát giống các "thần tiên tỷ tỷ". Dáng mũi này được quảng cáo góp phần thay đổi phong thủy, khiến các khó khăn của công việc và cuộc sống được tháo gỡ. Các cơ sở còn nói phương pháp này "thực hiện nhẹ nhàng, ít đau với thời gian hồi phục nhanh chóng, kết quả mang lại lâu dài, trọn đời nếu làm thành công".

Nâng mũi thẩm mỹ dáng Trung Hoa sau 6 tháng, cô gái phải nhập viện vì mũi đỏ ửng, căng rát - Ảnh 1
Phẫu thuật hỏng tại các cơ sở không giấy phép hoạt động. Ảnh: VnExpress

Theo chuyên gia, không phải ai cũng phù hợp với dáng mũi Trung Hoa nhưng nhiều người vẫn đi sửa theo theo trào lưu hoặc mong muốn thay đổi tướng mạo để hợp phong thủy. Nếu dáng mũi đã chuẩn, việc sửa ở các cơ sở kém chuyên môn có thể khiến mũi căng bóng đỏ (chưa đến mức thủng), thậm chí viêm, chảy dịch...

GS, bác sĩ Trần Thiết Sơn, Tổng Thư ký Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TP Hà Nội phân tích trên Báo Nhân dân: “Có hai lý do khiến các dịch vụ thẩm mỹ chui vẫn tồn tại và phát triển. Thứ nhất, thông tin của mạng xã hội đến với khách hàng gần nhất, nhanh nhất. Đa phần khách hàng đều tiếp cận qua mạng thông tin này mà không được kiểm soát.

Cơ sở thẩm mỹ chui quảng cáo vô tội vạ về khả năng thực, điều đó sẽ lôi kéo những khách hàng quan tâm. Thứ hai, chúng ta không hề có hệ thống giám sát các cơ sở này một cách chặt chẽ. Sau đó, lại thiếu hệ thống chế tài nghiêm minh nên việc xử phạt vẫn như chiếu cố, bắt cóc bỏ đĩa. Rất nhiều cơ sở sau khi bị “tuýt còi” lại thay tên, đổi chủ, thay địa điểm và tiếp tục vi phạm”.

Nâng mũi thẩm mỹ dáng Trung Hoa sau 6 tháng, cô gái phải nhập viện vì mũi đỏ ửng, căng rát - Ảnh 2
Hiểm họa khôn lường do biến chứng thẩm mỹ. Ảnh: Internet 

Càng về cuối năm, Tết đến gần nên nhu cầu thẩm mỹ, làm đẹp của chị em phụ nữ tăng cao. Cùng với nhu cầu này là số lượng bệnh nhân bị biến chứng do làm thẩm mỹ ở những cơ sở không đảm bảo kỹ thuật cũng gia tăng.

Để đảm bảo sức khỏe, không ai hết, chính những người đi thẩm mỹ cần cẩn trọng. Do vậy, các bác sỹ khuyến cáo khi có nhu cầu làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và đến các cơ sở thẩm mỹ có uy tín, có giấy phép của cơ quan chức năng để tránh tình trạng “tiền mất tật mang,” đi làm đẹp không khiến mình đẹp hơn mà còn trở nên… dị dạng.

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Từ khóa:   phẫu thuật thẩm mỹ phẫu thuật hỏng nâng mũi hỏng

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