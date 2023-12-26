Điều trị cho người đàn ông 7 tháng ngưng thở khi ngủ

Trung uý, thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Đức Lợi, Khoa Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Quân y 175 thăm khám cho ông T. sau điều trị

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 26-12, Bệnh viện Quân y 175 cho hay vừa điều trị thành công cho bệnh nhân L.X.T (70 tuổi) bị ngưng thở khi ngủ.

Trước đó, ông T. khám tại nhiều bệnh viện và thực hiện rất nhiều xét nghiệm khác nhau nhưng không tìm ra nguyên nhân rõ ràng. Ông đi điều trị theo triệu chứng của các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, xơ phổi… nhưng bệnh không cải thiện và ngày càng tiến triển nặng.

Ông T. đến khám trong tình trạng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ ban ngày và không thể nằm do khó thở, chất lượng cuộc sống giảm sút nặng.

Người đàn ông 7 tháng ngủ ngồi. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo VietNamNet, qua thăm khám và hội chẩn, khoa Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Quân y 175 nghi ngờ bệnh nhân có hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nên tiến hành hội chẩn chuyên môn và thực hiện kỹ thuật đo đa ký giấc ngủ.

Kết quả xác định, ông T. bị hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng, với chỉ số ngưng thở khi ngủ cao. Bệnh nhân đã được tiến hành can thiệp điều trị bằng hỗ trợ thở máy áp lực dương liên tục không xâm nhập (CPAP) và đáp ứng tốt. Hiện tại, bệnh nhân đã nằm ngủ với tư thế bình thường, ngủ ngon giấc hơn, chất lượng cuộc sống cải thiện và được xuất viện.

Kết quả xác định bệnh nhân bị hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ với mức độ nặng, chỉ số ngưng thở cao khi ngủ. Ảnh: VTC

Trung uý, bác sĩ Nguyễn Công Trường, Khoa Lao và Bệnh phổi - Bệnh viện Quân y 175 (người trực tiếp điều trị) cho biết ông T. đã được can thiệp điều trị bằng hỗ trợ thở máy áp lực dương liên tục không xâm nhập (CPAP) và đáp ứng tốt.

Hiện bệnh nhân đã nằm được tư thế bình thường, ngủ ngon giấc hơn, chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt và xuất viện.

Theo bác sĩ Trường, thở CPAP giúp tạo ra một dòng khí áp lực dương, liên tục thổi vào đường hô hấp. Áp lực khí giúp nâng đỡ cơ vùng hầu họng và đường hô hấp, không cho cơ xẹp xuống. Do đó, đường thở của người bệnh luôn được mở thông và đảm bảo cho quá trình hô hấp không bị tắc nghẽn.

Tại Việt Nam chưa có số liệu thống kê nhưng trên thế giới bệnh này xuất hiện ở 15% nam giới và khoảng 5% nữ giới. Các đối tượng nguy cơ cao mắc phải hội chứng này bao gồm nam giới, tuổi cao, béo phì, chu vi vòng cổ trên 40cm, lưỡi to dày,...

Theo nghiên cứu, hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ trung bình - nặng gặp ở 63% nam giới thừa cân. Triệu chứng chính của hội chứng này là buồn ngủ ngày quá mức, đau đầu, ngủ ngáy hoặc biểu hiện ngưng thở, giảm thở, sặc, thở hổn hển khi ngủ được quan sát bởi người cùng phòng.