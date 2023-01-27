Theo FDA, chưa có dấu hiệu cho thấy các loại siro ho chứa chất độc hại xâm nhập vào chuỗi cung ứng thuốc ở Mỹ nhưng cơ quan này đang tiến hành điều tra tác động tiềm tàng và nguy cơ rủi ro đối với các sản phẩm do FDA quản lý. FDA khuyến nghị người tiêu dùng chỉ sử dụng các loại thuốc được sản xuất để lưu hành tại Mỹ, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em.

Theo TTXVN/Vietnam+, cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết FDA đang phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan quản lý nước ngoài hỗ trợ cuộc điều tra về nguồn gốc các loại siro ho chứa chất độc hại đã khiến hơn 300 trẻ em ở châu Phi và châu Á tử vong.

FDA cũng lưu ý các nhà sản xuất và cơ quan quản lý nước ngoài rằng những sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ phải đáp ứng tiêu chuẩn của nước này. Hoạt động này cũng có sự tham gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

FDA cho biết thêm cơ quan này đang tăng cường giám sát các loại siro và các loại thuốc dạng lỏng khác, đồng thời nỗ lực hết sức để ngăn chặn siro ho chứa chất độc hại xâm nhập vào thị trường Mỹ.

Theo WHO, trong bốn tháng qua, tổ chức này đã tiếp nhận báo cáo về một số vụ việc liên quan các loại siro ho không kê đơn dành cho trẻ em có chứa hàm lượng diethylene glycol (DEG) và ethylene glycol (EG) ở mức cao.

Đây là những hóa chất độc hại được sử dụng làm dung môi công nghiệp và các chất chống đông, có thể gây tử vong dù chỉ nuốt phải một lượng rất nhỏ và lẽ ra không được xuất hiện trong các loại dược phẩm.

Các vụ việc như vậy đã được phát hiện tại ít nhất bảy quốc gia, trong khi Gambia, Indonesia và Uzbekistan là ba nước ghi nhận các trường hợp trẻ nhỏ tử vong do các loại siro ho có chứa những hóa chất độc hại này. Hầu hết là trẻ dưới 5 tuổi.

Cũng theo Báo Người Lao Động, ước tính đã có 300 trẻ em trên khắp thế giới thiệt mạng liên quan đến các loại siro ho này, được sản xuất bởi 6 hãng dược khác nhau ở Ấn Độ và Indonesia. Chúng nhiễm một loại độc tố đã biết là diethylene glycol hoặc ethylene glycol. Các công ty phủ nhận cáo buộc hoặc từ chối bình luận.

WHO cũng đang điều tra xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa các nhà sản xuất hay không cũng như các nguyên liệu thô cụ thể cho các loại siro ho đó được lấy từ các nhà cung cấp nào.

WHO cũng kêu gọi các nước khẩn trương xử lý, loại bỏ các loại dược phẩm không đạt tiêu chuẩn và bảo đảm rằng các loại thuốc bán ra phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.