Bộ Y tế: 66 ca mắc COVID-19 trong dịp Tết Quý Mão, số ca mắc mới có dấu hiệu tăng nhẹ sau 24 giờ

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 25-1 đến 16 giờ ngày 26-1, cả nước ghi nhận 17 ca mắc, tăng so với ngày trước đó.

Theo Bộ Y tế, từ ngày 20/1 - 26/1 (tức 29 Tết đến mùng 5 Tết), chỉ ghi nhận 66 trường hợp mắc COVID-19 tại 20 tỉnh, thành và không ghi nhận ca tử vong. Đến nay, cả nước có 11.526.348 ca mắc; 10.612414 người khỏi bệnh (chiếm 92% số mắc); Hiện chỉ có 3 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế; Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 43.186 ca tử vong.

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 25-1 đến 16 giờ ngày 26-1, cả nước ghi nhận 17 ca mắc, tăng so với ngày trước đó. Ảnh: Internet

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.365 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.483 ca nhiễm).

Trong ngày, cả nước có thêm 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.612.426 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Theo Thanh Niên, các cố vấn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 26.1 đã bỏ phiếu ủng hộ việc sử dụng các phiên bản vắc xin cho mũi tăng cường để tiêm cho những người chưa từng tiêm vắc xin Covid-19.

Các nhà sản xuất vắc xin bao gồm Pfizer (với đối tác BioNTech) và Moderna cuối năm ngoái đã giới thiệu phiên bản cập nhật của vắc xin Covid-19 mà họ sản xuất, được điều chỉnh để nhắm vào các biến thể của Omicron cũng như vi rút corona ban đầu. Song ở Mỹ, các phiên bản vắc xin này chỉ được sử dụng cho mũi tăng cường (tiêm nhắc).

Trong cuộc họp ngày 26.1, nhóm cố vấn của FDA đã nhất trí ủng hộ việc sử dụng các phiên bản vắc xin cập nhật để tiêm cho những người chưa từng chủng ngừa Covid-19.

Động thái diễn ra giữa lúc FDA đang cố gắng đơn giản hóa chính sách vắc xin Covid-19 tại Mỹ với việc xem xét liệu có nên khuyến nghị người Mỹ tiêm nhắc mỗi năm một lần hay không. Song một số thành viên trong nhóm cố vấn chuyên gia đã yêu cầu thu thập nhiều dữ liệu hơn về lợi ích của việc tiêm phòng hằng năm đối với những người trẻ hơn, khỏe mạnh hơn.

FDA cũng cho biết họ dự định sẽ tổ chức một cuộc họp vào tháng 6 để xác định thành phần của các mũi tiêm cho mùa thu, mặc dù một số nhà sản xuất vắc xin có thể sản xuất các phiên bản vắc xin cập nhật nhanh hơn.

Năm ngoái, Pfizer/BioNTech và Moderna đã có thể sản xuất phiên bản vắc xin cho mũi tăng cường trong khoảng 3 tháng. Song Novavax ngày 26.1 cho biết họ sẽ cần 6 tháng để tạo ra một phiên bản mới của loại vắc xin Covid-19 dựa trên protein mà họ sản xuất, vốn được thiết kế để phù hợp với các biến thể vi rút corona đang lưu hành.