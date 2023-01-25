Dịch COVID-19 năm 2023: Chuyên gia cảnh báo đại dịch chưa kết thúc, biến thể Omicron tiếp tục lây lan mạnh

Mới đây, tại hội nghị thường niên, các chuyên gia đưa ra lời cảnh báo về tình hình dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Thanh Niên, các quan chức và chuyên gia y tế công cộng cảnh báo về một số thách thức lớn trong việc chống đại dịch Covid-19. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các phiên bản của biến thể Omicron đang tiếp tục lây lan trên toàn cầu. Tại hội nghị, chủ đề được nhấn mạnh là tác động của Covid kéo dài, thiếu bình đẳng về vắc xin và thông tin định hướng liên quan đến đại dịch. hiệu trưởng Trường Y tế công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), cảnh báo tình hình đại dịch nay đã tốt hơn giai đoạn đầu nhưng còn lâu mới kết thúc. Theo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến cuối ngày 24.1, có 664,6 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu, hơn 6,7 triệu ca tử vong và 13,1 tỉ liều vắc xin đã được tiêm. tại Mỹ hiện có 526 ca tử vong vì Covid-19 mỗi ngày, trong khi tháng 10.2022 chỉ có 400 ca mỗi ngày. Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp Michael Ryan của WHO nhấn mạnh không thể thoát khỏi đại dịch nếu không đặt vắc xin vào trung tâm chiến lược.

Ảnh minh họa: Internet Cũng theo Báo Người Lao Động, về dịch COVID-19 hôm 24-1, Bộ Y tế cho biết số ca nhiễm tăng so với ngày trước đó nhưng vẫn ở mức thấp, cả nước có 4 bệnh nhân nặng. So với nhiều tuần trước đó, số ca mắc vẫn giảm sâu. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.339 ca nhiễm, đứng thứ 13/230quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.482 ca nhiễm).

Cũng theo Báo Công an nhân dân, TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều điểm tiêm trên khắp các địa bàn quận, huyện, TP Thủ Đức cũng như các bệnh viện. Các điểm tiêm sẽ được treo băng rôn thông báo và đảm bảo an toàn tiêm chủng đầy đủ. Đại dịch COVID-19 hiện vẫn chưa kết thúc, một số nước trên thế giới tình hình số ca mắc, tử vong đã gia tăng (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…) nên chúng ta cần nêu cao cảnh giác, không lơ là chủ quan trước tình hình dịch bệnh. Tại TP Hồ Chí Minh, do sự gia tăng giao lưu đi lại của người dân vào dịp lễ, Tết nên nguy cơ bùng phát, lây nhiễm COVID-19 cũng như xuất hiện các biến thể mới là hoàn toàn có thể xảy ra. Phòng bệnh COVID-19. Ảnh: Internet Tại thời điểm tháng 9/2022, theo một khảo sát ngẫu nhiên của HCDC ghi nhận, miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đạt 98,7%. Tuy nhiên, hiệu quả bảo vệ cộng đồng của vaccine sẽ giảm theo thời gian nếu người dân không tham gia tiêm hoặc không tiêm nhắc lại đúng theo quy định, đặc biệt đối với các đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch… Do đó, ngành Y tế kêu gọi người dân thành phố hãy cùng trách nhiệm bảo vệ gia đình và duy trì miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bằng cách tiêm đủ liều, đúng lịch, đưa người thân trong gia đình và trẻ em (từ 5 tuổi trở lên) đi tiêm vaccine phòng COVID-19 nếu chưa tiêm, và tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung đúng theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-covid-19-nam-2023-chuyen-gia-canh-bao-ai-dich-chua-ket-thuc-bien-the-omicron-tiep-tuc-lay-lan-manh-549244.html