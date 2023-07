Cụ thể, theo thông tin từ Báo Kinh tế đô thị, báo cáo tổng hợp cho biết, số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc là 76.871 trường hợp. Theo đó, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã bảo đảm tổ chức trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho trên 47.000 bệnh nhân, giảm 13,8% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022. Số bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú là 19.042 trường hợp, chiếm 52% số tới khám, giảm 29,1% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022.

Nhiều ca bệnh do pháo nổ và tai nạn giao thông. Ảnh: Công lý

Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là 4.353 trường hợp, tăng 2,4% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022. Trong đó, số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.563 trường hợp, tăng 12,8% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022, chuyển tuyến trên điều trị 511 trường hợp. Tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về là 44 ca, tăng 8 ca (22%) so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022.