Hà Nội: Phát hiện quản lý và nhân viên siêu thị bị mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Sáng ngày 6/8 Hà Nội đã ghi nhận 21 ca mắc Covid -19 mới, trong đó có 3 ca chưa rõ nguồn lây, có 2 ca là quản lý và nhân viên tại 1 siêu thị.

Theo thông tin từ Người lao động, Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng 6/8 vừa ghi nhận 21 ca mắc Covid-19 mới, có 4 ca tại cộng đồng và 17 ca tại khu cách ly. Các ca bệnh được phân bố bệnh nhân theo từng quận, huyện: Thanh Trì (5), Hoàng Mai (3), Đông Anh (3), Ba Vì (2), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Xuân (1), Hai Bà Trưng (1), Mê Linh (1), Sóc Sơn (1).

Nhiều khu vực ở Hà Nội đang bị phong tỏa do dịch Covid-19 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Internet

Chùm ho sốt cộng đồng có 3 ca: Bệnh nhân T.V.T (nam, sinh năm 1992), địa chỉ: Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân là nhân viên bưu điện làm công việc vận chuyển hàng từ TP.HCM đến chuyến tàu SE8 đến ga Hà Nội vào tối 4/8. Khi đến ga Hà Nội thì có đau hiệu sốt, liền được lấy mẫn xét nghiệm và kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân L.H.T. (nữ, sinh năm 1984), địa chỉ: Đại Kim, Hoàng Mai. Bệnh nhân là quản lý của một siêu thị tại 79A Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, ngày 4/8 xuất hiện triệu chứng sốt, ho đau họng, ngày 5/8 được xét nghiệm thì cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.T. (nữ, sinh năm 1997), địa chỉ: Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Là nhân viên bán hàng tại 79A Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, ngày 4-8 có triệu chứng ho nên đã chủ động đi khám. Ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm nhà thuốc, 95 Láng Hạ: Có 1 bệnh nhân là N.M.T. (nam, sinh năm 1991) là F1 (người mua thuốc) đã được cách ly tập trung với 2 lần xét nghiệm đều âm tính. Ngày 4/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm liên quan đến Bắc Giang- Công ty SEI: Có1 bệnh nhân là N.T.T.H. (nữ, sinh năm 1998), địa chỉ: Chu Phan, Mê Linh, là nhân viên của Công ty đã hết thời gian cách ly đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 5/8, thì xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ho sốt thứ phát: Có 16 ca, trong đó có 4 bệnh nhân nhân nằm trong khu vực phong tỏa tại Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì.

Tổng số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1.559 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 928 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 631 ca.

Lý do WHO kêu gọi các quốc gia tạm ngưng tiêm liều vaccine thứ 3 Tedros Adhanom Ghebreyesus Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào ngày 4/8 đã kêu gọi tất cả các quốc gia tạm thời ngừng triển khai việc tiêm liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho những ai đã tiêm đủ hai liều, ít nhất là đến hết cuối tháng 9 tới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-phat-hien-quan-ly-va-nhan-vien-sieu-thi-bi-mac-covid-19-chua-ro-nguon-lay-416195.html