Đà Nẵng bất ngời đổi giấy đi đường mới vì có nhiều trường hợp gian dối

Tin y tế 05/08/2021 11:37

Vào ngày 4/8, UBND TP.Đà Nẵng đã có ban hành mẫu giấy đi đường mới, thay thế cho mẫu giấy đang được áp dụng.

Theo thông tin từ vietnamnet, từ 12h ngày 6/8, mẫu giấy đi đường mới ở TP.Đà Nẵng phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể đó là: Thủ trưởng cơ quan, công sở nhà nước cấp và giấy xác nhận đi đường đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan của mình.

Đối với ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp phải có giấy xác nhận đi đường đối với những người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao, các UBND phường, Xã xác nhận giấy đi đường cảu các trường hợp còn lại được phéo ra ngoài theo quy định của Chỉ thị 05.

Đà Nẵng bất ngời đổi giấy đi đường mới vì có nhiều trường hợp gian dối - Ảnh 1
TP.Đà Nẵng chính thức ban hành giấy đi đường mới. Ảnh: Vietnamnet

Vào ngày 31/7 vừa qua, đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.

Đối với công nhân, nhân viên, người lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công trình được phép hoạt động, do Giám đốc công ty, doanh nghiệp cấp.

Với người lao động, các hộ kinh doanh không có đơn vị sử dụng lao động quản lý, do UBND, phường, xã nơi cứ trú cấp.

Thế nhưng, từ mẫu giấy đi đường do các công ty, doanh nghiệp cấp đã phát sinh rất nhiều trường hợp đối tượng được cấp không đúng và có hành vi gian dối. Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt một số trường hợp này.

Trong đó, ngày 3/8, quận Cẩm Lệ đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế đối với các hợp tác xã kinh doanh vận tải AHP - chi nhánh Đà Nẵng số tiền 15 triệu đồng. Đồng thời, đã xử phạt tài xế của đơn vị này 7,5 triệu đồng sau khi làm sai quy định lấy giấy đi đường về phát cho hàng xóm sử dụng.

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