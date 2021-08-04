Người mẹ tá hỏa khi hay tin ổ giòi 20 con 'làm tổ' trong tai con gái 2 tuổi

Con quấy khóc bảo đau tai dữ dội, mẹ kiểm tra thấy có máu chảy tràn bên ngoài lỗ tai nên đã vội vàng đưa bé nhập viện.

Theo Sức khỏe & Đời sống, vừa qua Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã tiếp nhận một bệnh nhân tên Lưu Hà L. (2 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) với tình trạng chảy máu lỗ tai. Các bác sĩ sau đó chẩn đoán Hà L. bị viêm tai phải do dị vật sống, khi tiến hành nội soi thì phát hiện 20 con giòi đang làm tổ trong tai của cháu bé, không những vậy còn có xác ruồi mắc kẹt tại đây. Ấu trùng của giòi đang làm tổ trong tai của bệnh nhi - Ảnh: Internet Sau khi lấy hết các dị vật sống và vệ sinh tai sạch sẽ, ống tai và màng nhĩ vẫn phù nề, xung huyết và tiết dịch nên trẻ được chỉ định nhập viện để tiếp tục theo dõi. Sau 4 ngày điều trị, ống tai đã sạch, màng nhĩ ổn định và thính lực không bị ảnh hưởng nên cháu L. đã có thể xuất viện về nhà.

Các bác sĩ đã lấy số dị vật khủng khiếp này ra khỏi tai của cháu bé - Ảnh: Internet Bên cạnh giòi, trong tai của bệnh nhi còn có xác ruồi chết - Ảnh: Internet Mẹ bệnh nhi cho biết trước đó 2 ngày cháu kêu đau tai, chị dùng đèn pin soi thì thấy có dịch vàng ở tai phải nên đã dùng tăm bông vệ sinh sạch. Thế nhưng sau đó trẻ tiếp tục quấy khóc kêu tai đau nhiều hơn, kiểm tra thấy có máu chảy tràn ra nên gia đình đã vội vàng đưa bé nhập viện. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết từng thực hiện lấy rất nhiều dị vật khác nhau trong tai, mũi của trẻ như: hạt đỗ, cục phấn, cục tẩy, mảnh bông gòn, pin cúc, hạt của các loại đồ chơi,... hay các loại côn trùng như kiến, muỗi nhưng côn trùng sống trong tai và nở thành ấu trùng với số lượng nhiều như thế này thì đây là trường hợp đầu tiên các thầy thuốc tiếp nhận điều trị. Nếu bệnh nhi được đưa đến bệnh viện muộn hơn, ấu trùng có thể chui sâu làm chấn thương tai giữa gây thủng màng nhĩ từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính lực của trẻ.

Bác sĩ nội soi kiểm tra tai cho Hà L. trước khi cháu bé xuất viện - Ảnh: Internet Bác sĩ Trần Minh Tấn - Người trực tiếp điều trị cho cháu L. khuyến cáo: "Các phụ huynh cần đặc biệt cẩn thận khi chăm sóc trẻ nhỏ. Nếu thấy trẻ quấy khóc, có dịch lạ như máu, mủ từ tai chảy ra thì nên đưa trẻ tới các bệnh viện chuyên khoa tai-mũi-họng và có trang thiết bị nội soi tai-mũi-họng hiện đại để được thăm khám và xử trí kịp thời. Đặc biệt, khi phát hiện dị vật rơi vào trong tai-mũi-họng của trẻ, các bậc phụ huynh không nên tự ý lấy dị vật cho trẻ tại nhà vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn khiến trẻ bị tổn thương nghiêm trọng hơn và sẽ gây khó khăn cho quá trình trị liệu về sau".

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