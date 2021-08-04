'Thốn tận rốn': Con vắt chui vào hốc mũi của cô gái ở Thái Nguyên và trú trong đó tận một tháng

Chảy máu cam thường xuyên, cô gái đến bệnh viện khám và phát hiện một con vắt dài 3cm đang ở trong hốc mũi của mình.
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Theo nguồn tin từ Sức khỏe và Đời sống, Bệnh viện A ở Thái Nguyên cho biết vừa thực hiện nội soi, gắp một con vắt ống ký sinh từ trong mũi một bệnh nhân nữ 28 tuổi (Võ Nhai, Thái Nguyên).
Bệnh nhân đến khám với tình trạng chảy máu cam thường xuyên từ mũi trái, lượng máu chảy ra ít và tự cầm được, không ngạt mũi, không chảy nước mũi. Sau khi gây tê tại chỗ, bác sĩ đã lấy ra một con vắt dài khoảng 3cm, đang nằm che kín khe mũi trên và khe mũi giữa. Quá trình lấy bỏ không gặp khó khăn gì, ngoài tình trạng chảy máu ở chỗ giác bám của con vắt thì không có bất thường nào khác xảy ra trong hốc mũi bệnh nhân.
Được biết trước đó khoảng một tháng, bệnh nhân có đi rừng chặt củi và rửa mặt ở khe suối, đây chính là nguyên nhân loại côn trùng này chui vào ký sinh trong mũi của cô.
Bác sĩ CKII. Đỗ Trung Toàn, Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện A Thái Nguyên) khuyến cáo rằng: "Mọi người ở vùng núi rừng ẩm ướt nơi có nhiều vắt cần cẩn trọng trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là những người đi rừng cần hạn chế uống nước khe, suối; nếu có chảy máu mũi hoặc ho kéo dài nên soi tai, mũi, họng hoặc phế quản để loại trừ tình trạng đỉa/vắt chui vào ký sinh trong cơ thể".