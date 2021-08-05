Những người cần thận trọng khi tiêm vắc xin Covid-19, cần được khám sàng lọc kỹ

Tin y tế 05/08/2021 09:04

Theo công văn 6202 Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành, những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng thì tiếp tục theo dõi và sắp xếp tiêm chủng trong thời gian sớm nhất khi có đủ điều kiện.

Theo thông tin của báo Tiền Phong, Công văn 6202 Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành, những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng vắc xin Covid-19 thì tiếp tục theo dõi và sắp xếp tiêm chủng trong thời gian sớm nhất khi có đủ điều kiện.

Những người thuộc nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng có thể được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại các bệnh viện, cơ sở điều trị.

Đối tượng thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng gồm:

- Đang mắc bệnh cấp tính hoặc mãn tính đang tiến triển, chưa kiểm soát được.

- Những người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan, mất bù,...

- Trong vòng 14 ngày trước có điều trị corticoid liều cao (tương đương prednisolon ≥ 2 mg/kg/ngày trong ≥ 7 ngày), hoặc điều trị hóa trị, xạ trị.

- Đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng.

-Phụ nữ mang thai và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ

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Đối tượng thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng gồm:

- Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác.

- Người có bệnh nền, bệnh mạn tính được điều trị ổn định.

- Người mất tri giác, mất năng lực hành vi.

- Người trên 65 tuổi.

- Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu.

-Người có bệnh mạn tính có phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống: Mạch: < 60 lần/phút hoặc > 100 lần/phút; Huyết áp tối thiểu < 60 mmHg hoặc > 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc > 140 mmHg; Nhịp thở > 25 lần/phút và/hoặc SpO2 < 94% (nếu có).

(*) Những người thuộc nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng có thể được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại các bệnh viện, cơ sở điều trị.

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Nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng - Ảnh minh họa: Internet

Những người thuộc nhóm đối tượng cần thận trọng trên đây cần được khám sàng lọc kỹ và cần được tiêm chủng tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu. 

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