Bộ Y tế cảnh báo 2 trang web giả mạo thông tin chào mời tiêm vaccine covid-19 hòng chiếm đoạt tài sản

Tin y tế 30/07/2021 10:08

Lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cảnh báo một số trang web giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vaccine COVID-19 và lừa tiền cứu trợ.

Theo thông tin của báo Tổ Quốc, mới đây, một loạt dân mạng lên tiếng phản ánh về việc nhận được tin nhắn từ một đầu số di động với nội dung: "Bộ Y tế xin thông báo: Bạn đã đủ điều kiện đăng ký xin trợ cấp. Vui lòng hoàn thành thủ tục đăng ký trực tuyến ngay bây giờ". Kèm theo dòng tin nhắn này là một đường link truy cập vào một website có tên miền miniboon.vn để người dùng "hoàn thành thủ tục đăng ký trực tuyến".

Đáng chú ý, website này lại có giao diện giống như đúc với trang Cổng thông tin Bộ Y tế và cũng đầy đủ các đề mục chia sẻ tin tức về dịch bệnh. Thậm chí, ở phần dưới chân trang này còn sử dụng cả địa chỉ, số điện thoại của Bộ Y tế.

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Bộ Y Tế khẳng định đây là các website mạo danh Cổng thông tin điện tử của Bộ - Ảnh: Bộ Y tế

Theo thông tin trên trang của Bộ Y tế, ngày 29/7, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cảnh báo một số trang web đã lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân để giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vaccine COVID-19 và lừa tiền cứu trợ. Trong đó, có 2 tên miền chính đang được các đối tượng lợi dụng như sau: honapply.vn và miniboon.vn.

Qua đó, người dùng khi nhấn vào đường link sẽ được yêu cầu bắt buộc nhập các thông tin cá nhân như họ tên, số CMND, số điện thoại,.... và đặc biệt là tên và mật khẩu Internet Banking của ngân hàng. Từ những thông tin này, người dùng có thể đứng trước nguy cơ bị hacker đánh cắp tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

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Website giả mạo có giao diện giống với trang của Bộ Y tế, thông báo chào mời người truy cập đăng ký tiêm chủng. Khi bấm vào nút đăng ký, người dùng sẽ bị chuyển hướng sang một website khác - Ảnh: Bộ Y tế

Ngay khi phát hiện các trang web này có dấu hiệu lừa đảo, Trung tâm NCSC đã phối hợp xử lý để gỡ bỏ. Chuyên gia Ngô Minh Hiếu - phụ trách dự án Chống lừa đảo thuộc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho biết: "Nếu làm theo, người dùng có thể bị lộ danh tính, tài khoản ngân hàng. Từ đó, có thể mất tiền và gặp nhiều hậu quả khó lường khác".

Theo một số chuyên gia bảo mật tại Việt Nam, hành vi sử dụng một tên miền có hậu tố ".vn" (do Trung tâm Internet VN – VNNIC chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp) để lừa đảo người dùng là điểm đặc biệt của vụ việc. Thông thường, các đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng các tên miền nước ngoài (.com, .org) để có thể đăng ký ẩn danh, tránh sự truy quét và điều tra của cơ quan chức năng. 

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Trang web mạo danh Bộ Y tế để lừa đảo người dùng - Ảnh: Bộ Y tế

Đồng thời, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng chỉ nên truy cập các trang web của chính phủ có địa chỉ tên miền .gov.vn ở cuối. Qua tra cứu trên VN - VNNIC, 2 website miniboon.vn và honappy.vn được đăng ký trong tháng 6 và tháng 7, thuộc sở hữu của 2 cá nhân có tên Huỳnh Thị P.T và Đ.V.P.

Hiện tại, cả 2 tên miền trên đã bị đóng và không thể truy cập. Đại diện Bộ Y Tế cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.

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