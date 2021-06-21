Bộ Y tế Việt Nam chính thức phê duyệt loại Vaccine Covid-19 Vero Cell đạt hiệu quả bảo vệ cao lên đến 78,2%

Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) ghi nhận loại Vaccine Covid-19 Vero Cell do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất đạt hiệu quả bảo vệ lên đến 78,2%.

Hiện nay, trong tình hình dịch đang lan rộng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra danh sách những loại vaccine Covid-19 đã được phê duyệt sử dụng khẩn cấp bao gồm 6 loại như: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac và Sinopharm. Và mới đây nhất, ngày 7/5, WHO đã phê duyệt thêm một loại Vaccine mới là Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm. Theo thống kê tới đầu tháng 6, loại Vaccine Vero Cell này đã sản xuất tổng cộng 450 triệu liều. Trong đó, 350 triệu liều đã được sử dụng tại Trung Quốc và 100 triệu liều còn lại đã xuất khẩu và viện trợ cho các nước khác.

Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinopharm (Trung Quốc) Tại Việt Nam, ngày 3/6 vừa qua, bộ Y tế cũng đã có quyết định phê duyệt loại Vaccine Vero Cell (tên khác là SARS-CoV-2 Vaccine, Inactivate do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất) với nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19. Theo tìm hiểu, loại Vaccine mới này sử dụng một trong số những công nghệ vaccine ổn định và phổ biến nhất là công nghệ virus bất hoạt. Được bào chế dưới dạng hỗn dịch tiêm có 6.5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt trên mỗi liều 0,5ml.

Đối với những loại vaccine công nghệ mRNA như của Pfizer và Moderna đòi hỏi những chuỗi bảo quản lạnh sâu thì vaccine Vero Cell bảo quản dễ dàng hơn. Loại Vaccine mới này chỉ cần lưu trữ ở nhiệt độ tủ lạnh thường (từ 2°C đến 8°C), điều này tạo được sự tiện lợi cho việc phân phối và triển khai tiêm ở nhiều quốc gia. Bộ Y tế Việt Nam đã phê duyệt loại Vaccine Vero Cell - tên khác là SARS-CoV-2 Vaccine, Inactivate do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất Trước đó, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tháng 2/2020, Viện Nghiên cứu Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Sinopharm CNBG đã tiến hành nghiên cứu vaccine COVID-19 bằng công nghệ bất hoạt và sau đó đã thử nghiệm thành công trên động vật. Đến cuối tháng 4/2020, Cục Quản lý Dược Trung Quốc phê chuẩn cho loại Vaccine này tiến hành thử nghiệm trên người. Ngày 23/6/2020, vaccine mới bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Ai Cập, Peru, Marocco và Argentina. Đến ngày 9/12/2020, Bộ Y tế UAE mới chính thức cấp phép phê chuẩn cho vaccine Vero Cell và họ công bố loại Vaccine này đạt hiệu quả bảo vệ lên đến 86%. Tại Trung Quốc, cục Quản lý Dược Trung Quốc cũng cấp phép sử dụng vaccine này và cũng công bố hiệu quả bảo vệ đạt đến 79.34%, tỷ lệ sinh ra kháng thể trung hòa là 99,52%. Không chỉ vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) còn xếp Vaccine của Sinopharm vào danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) và cũng ghi nhận hiệu quả bảo vệ đạt 78,2%. Đây cũng là vaccine đầu tiên sử dụng công nghệ bất hoạt được lọt vào danh sách EUL của WHO.

Chuyên gia y tế lý giải thế nào về việc dù đã tiêm vaccine nhưng vẫn mắc COVID-19? Hàng chục nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM dương tính với vi rút SARS-CoV-2 dù đã được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 AstraZeneca. Đây là thông tin khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp cận nhiều nguồn để có được 150 triệu liều vaccine trong năm 2021.

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