Công an vạch trần nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi lợi dụng tình hình dịch Covid-19 hòng chiếm đoạt tài sản người dân

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, các đối tượng lừa đảo có nhiều thủ đoạn tinh vi trên mạng xã hội, internet để trục lợi người dùng cá nhân, tổ chức. Vì vậy, người dùng cần tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, không nhấp vào các đường link lạ,....

Theo thông tin của báo Zingnews, ngày 23/7, Công an Hà Nội phát cảnh báo về việc kẻ gian lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giả mạo người của các cơ sở điều trị bệnh hoặc các tổ chức y tế để lừa người dân chiếm đoạt tài sản. Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là đối tượng mạo danh nhân viên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) hoặc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gửi email đến cho người dân với tập tin đính kèm, hay những liên kết với nội dung cập nhật tình hình lây nhiễm Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam.

Từ đó, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến phòng chống dịch; thiết bị xét nghiệm Covid-19 và hứa sẽ trả lợi nhuận cao nếu đầu tư. Bên cạnh đó, tội phạm còn tạo ứng dụng cho điện thoại, thoạt nhìn giống các ứng dụng phổ biến bình thường dùng để theo dõi diễn biến lây lan của dịch. Sau đó, chúng sẽ dụ nạn nhân truy cập các đường link. Công an Hà Nội cho biết: "Khi mở các tập tin đính kèm, truy cập liên kết này, người dùng sẽ bị mã độc tấn công để đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin bảo mật hay chi tiết tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng của nạn nhân".

Công an Hà Nội khám xét trụ sở một công ty làm giả 14.500 bộ đồ phòng dịch Covid-19. Ảnh: Zingnews Theo thông tin của báo Hà Nội mới, một thủ đoạn lừa đảo khác trong tình hình dịch bệnh là các tội phạm sẽ sử dụng mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến để quảng bá sản phẩm với công dụng, khả năng phòng ngừa vi rút như vaccine, khẩu trang, nước rửa tay,... để lừa đảo. Sau khi nhận tiền của người mua hàng, kẻ lừa đảo cắt liên lạc và không giao hàng như thỏa thuận. Đối tượng lừa đảo còn tuyên truyền các phương thuốc chưa từng được kiểm chứng; giả làm bác sĩ hoặc nhân viên y tế của bệnh viện, mạo nhận là đã điều trị cho bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi Covid-19 và yêu cầu nạn nhân phải thanh toán phí cho quá trình điều trị đó. Các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội để bán các Vaccine Covid-19 - Ảnh: Hà Nội mới Đáng chú ý, một thủ đoạn tinh vi hơn là tội phạm còn mạo danh các nhãn hàng lớn, gửi link kèm thông tin về quà tặng, trúng thưởng để lừa đảo người dùng. Hiện, nhiều đường link độc hại đang được lan truyền nhanh tới người dùng Việt Nam như: "Adidas kỷ niệm 100 năm - nhấn vào để nhận quà"; "tin nhắn kêu gọi tham gia "Quỹ phúc lợi Coca-Cola"; "mạo danh siêu thị Co.opmart gửi link kèm thông tin về quà tặng, trúng thưởng phiếu mua hàng." Để phòng tránh tối đa việc mất mát tài sản, Công an Hà Nội khuyến cáo người dùng phải nâng cao cảnh giác, đề phòng để tự bảo vệ bản thân và gia đình trước những nguy cơ lừa đảo. Nếu nghi bị kẻ gian lừa đảo, người dân cần thông báo ngay đến cho cơ quan công an địa phương hoặc qua số hotline 069.219.4053 của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh đưa ra lời khuyên chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà, khuyến cáo đặc biệt về biện pháp xông hơi bằng tinh dầu Trong livestream chia sẻ về chủ đề Chăm sóc và tự chăm sóc F0 tại nhà, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Nguyên trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1) đã đưa ra những lời khuyên khi chăm sóc những đối tượng F0.

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