4 dấu hiệu cần được thăm khám ngay nếu xuất hiện sau tiêm Vaccine-19

Tin y tế 22/06/2021 10:55

Sau khi tiêm Vaccine phòng Covid-19, cơ thể có thể xảy ra một số tác dụng phụ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Ngoài ra, cũng cần lưu ý và theo dõi một số trường hợp phản ứng nặng rất hiếm gặp.

Theo thống kê, trong tổng số gần 2 triệu người đã được tiêm vaccine Covid-19 tại Việt Nam thì chưa xuất hiện một trường hợp nào có biểu hiện về tình trạng huyết khối, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Tuy nhiên, một số tác dụng phụ vẫn thường xuyên xảy ra sau khi tiêm Vaccine khiến không ít người cảm thấy lo lắng. 

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Sau khi tiêm Vaccine Covid-19 sẽ gây ra một số tác dụng phụ - Ảnh: Internet

Hầu hết tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine Covid-19 là những biểu hiện thông thường liên quan đến phản ứng tại vị trí tiêm như tăng cảm giác đau, nóng, đỏ, ngứa, sưng,... Hoặc các triệu chứng "giả cúm" như đau đầu, ớn lạnh, mệt mỏi, buồn nôn, sốt, chóng mặt, đau cơ, nhịp tim nhanh,… Các triệu chứng này xảy ra sớm, sau đó vài ngày sẽ tự khỏi và không vấn đề gì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, việc xảy ra các phản ứng phụ này là có lợi vì đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã đáp ứng miễn dịch đối với Vaccine.

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Việc xảy ra các phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine Covid-19 là có lợi vì đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã đáp ứng miễn dịch - Ảnh: Internet

Ngoài ra, đối với tác dụng phụ gây huyết khối tắc mạch, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu sau tiêm, sốc phản vệ sau tiêm thì cần được theo dõi. Tỉ lệ xảy ra các phản ứng này rất nhỏ và hiếm gặp. Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo trong khoảng từ 1- 4 tuần sau tiêm, nếu phát hiện cơ thể có những dấu hiệu này cần đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn:

1. Phù chân, phù tay, phù dai dẳng.

2. Tức ngực, khó thở.

3. Đau bụng dai dẳng không tìm thấy nguyên nhân.

4. Nôn ói, đau đầu, nhìn mờ, thậm chí co giật, liệt nửa người.

Chia sẻ trên Doanh nghiệp và Tiếp Thị PGS Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc BV Bạch Mai cũng khuyến cáo việc uống thuốc chống dị ứng trước khi tiêm hay uống aspirin phòng biến chứng đông máu sau tiêm trước là không nên, không có tác dụng. Quan trọng nhất, cơ sở tiêm chủng cần khám sàng lọc kỹ, theo dõi kỹ phản ứng sau tiêm.

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Từ khóa:   phản ứng phụ sau khi tiêm Covid-19 vaccine Covid-19 Covid-19

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