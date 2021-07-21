Nóng: Việt Nam đã sản xuất lô vắc xin Sputnik-V thử nghiệm đầu tiên

Việt Nam đã sản xuất mẻ vắc xin COVID-19 Sputnik-V thử nghiệm đầu tiên do Nga nghiên cứu phát triển. Công ty đối tác VABIOTECH bên phía Việt Nam đã xác nhận thông tin này.

Theo báo Tin Tức, ngày 21/7, truyền thông nhà nước Nga dẫn thông báo của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) thông báo Việt Nam đã sản xuất mẻ vắc xin COVID-19 Sputnik-V thử nghiệm đầu tiên do Nga nghiên cứu phát triển. Công ty đối tác VABIOTECH bên phía Việt Nam đã xác nhận thông tin này.

Theo đó, các mẫu phẩm của lô vắc xin thử nghiệm này sẽ được chuyển đến Trung tâm Gamaleya ở Nga để đánh giá chất lượng.

Thông cáo của RDIF nêu rõ: "Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga, quỹ tài sản có chủ quyền của Liên bang Nga, và Vabiotech, một trong những công ty dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, thông báo về việc sản xuất lô thử nghiệm vắc xin Sputnik V chống lại virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Các mẫu trong lô thuốc đầu tiên sẽ được gửi đến cơ quan kiểm tra chất lượng của Nga."

Vắc xin Sputnik V - Ảnh: Internet

Phát biểu với báo giới, Giám đốc RDIF, ông Kirill Dmitriev cho biết, RDIF và Vabiotech đang tích cực hợp tác trong quá trình chuyển giao công nghệ. Đại dịch COVID-19 còn tiếp diễn phức tạp, RDIF đang tăng cường năng lực sản xuất Sputnik V để tăng tốc độ tiêm chủng bằng một trong những loại thuốc tốt nhất trên thế giới.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty Vabiotech, được RDIF dẫn lời phát biểu với đài Sputnik: “Chúng tôi hy vọng sự hợp tác giữa RDIF và Vabiotech sẽ giúp cung cấp cho Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á loại vắc xin COVID-19 chất lượng và giá cả phải chăng".

Được biết, Sputnik-V là vắc xin COVID-19 đầu tiên của thế giới. Nhà khoa học Nga Denis Logunov, người được xem là nhà phát triển hàng đầu vắc xin Sputnik V, cho biết trong bản đánh giá thực dựa trên dữ liệu của 3,8 triệu người, vắc xin Sputnik-V đạt hiệu quả 97,6% trong việc ngăn chặn COVID-19. Tỷ lệ trên cao hơn so với mức 91,6% vốn được công bố trong báo cáo kết quả cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đăng tải trên tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet hồi tháng 3 năm nay.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, hiện tại, Spunik-V đã được đăng ký tại 68 quốc gia trên thế giới với tổng dân số khoảng 3,7 tỉ người. Sputnik-V là loại vaccine được sản xuất dựa trên công nghệ vector adenovirus và sử dụng 2 loại vector khác nhau cho 2 mũi tiêm, giúp miễn dịch kéo dài hơn so với một số loại vaccine đang sử dụng cơ chế tương tự cho cả 2 mũi.

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