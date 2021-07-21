Nóng: Việt Nam đã sản xuất lô vắc xin Sputnik-V thử nghiệm đầu tiên

Tin y tế 21/07/2021 16:27

Việt Nam đã sản xuất mẻ vắc xin COVID-19 Sputnik-V thử nghiệm đầu tiên do Nga nghiên cứu phát triển. Công ty đối tác VABIOTECH bên phía Việt Nam đã xác nhận thông tin này.

Theo báo Tin Tức, ngày 21/7, truyền thông nhà nước Nga dẫn thông báo của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) thông báo Việt Nam đã sản xuất mẻ vắc xin COVID-19 Sputnik-V thử nghiệm đầu tiên do Nga nghiên cứu phát triển. Công ty đối tác VABIOTECH bên phía Việt Nam đã xác nhận thông tin này.

Theo đó, các mẫu phẩm của lô vắc xin thử nghiệm này sẽ được chuyển đến Trung tâm Gamaleya ở Nga để đánh giá chất lượng.

Thông cáo của RDIF nêu rõ: "Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga, quỹ tài sản có chủ quyền của Liên bang Nga, và Vabiotech, một trong những công ty dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, thông báo về việc sản xuất lô thử nghiệm vắc xin Sputnik V chống lại virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Các mẫu trong lô thuốc đầu tiên sẽ được gửi đến cơ quan kiểm tra chất lượng của Nga."

vac xin
Vắc xin Sputnik V - Ảnh: Internet

Phát biểu với báo giới, Giám đốc RDIF, ông Kirill Dmitriev cho biết, RDIF và Vabiotech đang tích cực hợp tác trong quá trình chuyển giao công nghệ. Đại dịch COVID-19 còn tiếp diễn phức tạp, RDIF đang tăng cường năng lực sản xuất Sputnik V để tăng tốc độ tiêm chủng bằng một trong những loại thuốc tốt nhất trên thế giới.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty Vabiotech, được RDIF dẫn lời phát biểu với đài Sputnik: “Chúng tôi hy vọng sự hợp tác giữa RDIF và Vabiotech sẽ giúp cung cấp cho Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á loại vắc xin COVID-19 chất lượng và giá cả phải chăng".

Được biết, Sputnik-V là vắc xin COVID-19 đầu tiên của thế giới. Nhà khoa học Nga Denis Logunov, người được xem là nhà phát triển hàng đầu vắc xin Sputnik V, cho biết trong bản đánh giá thực dựa trên dữ liệu của 3,8 triệu người, vắc xin Sputnik-V đạt hiệu quả 97,6% trong việc ngăn chặn COVID-19. Tỷ lệ trên cao hơn so với mức 91,6% vốn được công bố trong báo cáo kết quả cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đăng tải trên tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet hồi tháng 3 năm nay.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, hiện tại, Spunik-V đã được đăng ký tại 68 quốc gia trên thế giới với tổng dân số khoảng 3,7 tỉ người. Sputnik-V là loại vaccine được sản xuất dựa trên công nghệ vector adenovirus và sử dụng 2 loại vector khác nhau cho 2 mũi tiêm, giúp miễn dịch kéo dài hơn so với một số loại vaccine đang sử dụng cơ chế tương tự cho cả 2 mũi.

Từ khóa:   thông tin Covid - 19 Vắc xin Covid-19 lô vắc xin đầu tiên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 35 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 35 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại