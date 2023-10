Lý do WHO kêu gọi các quốc gia tạm ngưng tiêm liều vaccine thứ 3

Trong khi bà Katherine O'Brien Giám đốc phụ trách vấn đề miễn dịch, vaccine và sinh học của WHO, phát biểu trước báo giới rằng: "Chúng ta cần tập trung vào những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, những người có nguy cơ mắc bệnh và tử vong vì căn bệnh này, để họ có thể có được liều vaccine đầu tiên và thứ hai".

Theo thông tin từ Thông Tấn Xã Việt Nam, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng việc tạm ngưng này sẽ đảm bảo được các nước trên thế giới sẽ có ít nhất 10% dân số đều được tiêm chủng ngừa Covid-19 . Tổng giám đốc của WHO cũng nêu rõ: "Tôi hiểu mối quan tâm của tất cả các chính phủ là nhằm bảo vệ người dân trước biến thể Delta. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận rằng có những quốc gia sử dụng hầu hết nguồn cung (vaccine) trên toàn cầu".

Một nhân viên y tế được tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 của Sinovac, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/10/2020. Ảnh: TTXVN

Với lời kêu gọi của các quan chức WHO được đưa ra trong bối cảnh một số nước đã bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho những người đã tiêm đủ hai liều, vấn đề ở đây chính là do lo ngại về hiệu quả miễn dịch của vaccine trước sự nguy hiểm của biến chủng siêu lây nhiễm Delta.

Trong khi những tuyên bố trước đó các chuyên gia hàng đầu của tổ chức Y tế thế giới đã nêu rõ ràng quan điểm rằng chưa có các cơ sở khoa học nào cho thấy cần phải tiêm vaccine liều tăng cường để ngừa Covid-19. Theo WHO, các loại vaccien trong danh sách sử dụng khẩn cấp (Eul) của cơ quan này đều có khả năng bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của virus SARS-Cov- 2, nếu người đó đã được tiêm đầy đủ. Do đó, WHO khẳng định những nước giàu có không nên đặt mua thêm vaccine để tiêm lại cho người dân vốn đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi, còn rất nhiều nước vẫn chưa nhận được vaccien.