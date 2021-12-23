Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca mắc trong ngày

Hai tỉnh, thành phố có số lượng ca mắc mới vượt ngưỡng 1.000 là Hà Nội (1.774), Cà Mau (1.167). Đặc biệt, đồ thị số ca nhiễm tại Hà Nội đang tăng lên rất nhanh. Trung bình 7 ngày qua, Hà Nội phát hiện đến 1.417 ca mắc mới/ngày, số lượng này vượt TP.HCM, Cà Mau, cao nhất cả nước.

Theo thông tin từ Zing News, tối 22/12, Bộ Y tế cho hay Việt Nam ghi nhận thêm 16.377 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 16.367 ca ghi nhận trong nước (giảm 155 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (10.152 ca trong cộng đồng).

Hai tỉnh, thành phố có số lượng ca mắc mới vượt ngưỡng 1.000 là Hà Nội (1.774), Cà Mau (1.167). Đặc biệt, đồ thị số ca nhiễm tại Hà Nội đang tăng lên rất nhanh. Trung bình 7 ngày qua, Hà Nội phát hiện đến 1.417 ca mắc mới/ngày, số lượng này vượt TP.HCM, Cà Mau, cao nhất cả nước.

Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày. Ảnh: Internet

Các tỉnh, thành phố ghi nhận số lượng F0 vượt ngưỡng 500 ca là Tây Ninh (949), Vĩnh Long (855), Khánh Hòa (797), Cần Thơ (792), TP.HCM (787), Đồng Tháp (787), Bạc Liêu (689), Bình Định (555), Trà Vinh (527).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-206), Hải Phòng (-197), TP.HCM (-192).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Định (+196), Hà Nội (+128), Thanh Hóa (+110). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 15.909 ca/ngày.

TP.HCM đã có nhiều ngày liên tiếp ghi nhận số lượng F0 mới ở dưới ngưỡng 1.000 ca. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, từ 17h30 ngày 22/12 đến 17h30 ngày 23/12, cả nước ghi nhận 280 ca tử vong, TP.HCM chiếm số lượng nhiều nhất (34 ca)

Cũng theo thông tin từ Vietnamplus, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.604.712 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 16.270 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.599.150 ca, trong đó có 1.181.611 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 1 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (497.949), Bình Dương (289.731), Đồng Nai (95.993), Tây Ninh (67.772), Long An (39.891).

Người sau khi khỏi COVID-19 không cần phải đợi 6 tháng để tiêm vắc xin Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người sau khi mắc Covid-19, được điều trị khỏi bệnh và hoàn thành việc cách ly y tế cần sớm được tiêm vắc-xin Covid-19 mà không phải đợi 6 tháng như trước đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/covid-19-dien-bien-phuc-tap-ha-noi-ghi-nhan-hon-1000-ca-mac-trong-ngay-442827.html