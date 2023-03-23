Thông tin từ CDC Mỹ cho hay, một chủng trực khuẩn mủ xanh có khả năng kháng thuốc kháng sinh đã dẫn đến cái chết của một người, 8 người khác mất thị lực.

Theo VietNamNet, trong số 68 bệnh nhân, một người tử vong, 8 trường hợp mất thị lực. Các bác sĩ nghi ngờ họ nhiễm vi khuẩn hiếm gặp.

“Thân chủ của tôi tổn thương nặng và hiện bị mù. Tôi đang tìm hiểu thông tin về những người có tình trạng tương tự do sản phẩm bị thu hồi đó. Những công ty này phải chịu trách nhiệm về hậu quả mà sản phẩm của họ đã gây ra cho bà Oliva và những người tiêu dùng khác”, luật sư Natasha Cortes của bà Oliva cho hay.

Bốn người nhiễm bệnh đã buộc phải phẫu thuật cắt bỏ mắt, trong đó có bà Clara Oliva ở bang Florida. Bà Oliva đang kiện các nhà sản xuất Nước mắt nhân tạo EzriCare.

Loại thuốc nhỏ mắt bị cảnh báo. Ảnh: VietNamNet

Luật sư Cortes nói thêm bà Oliva đã thường xuyên sử dụng Nước mắt nhân tạo EzriCare trước khi phát hiện nhiễm trùng.

“Sản phẩm đó không chứa chất bảo quản, được sử dụng để chống nhiễm khuẩn. Có khả năng còn nhiều người bị nhiễm trùng mà không hề hay biết, giống như bà Oliva”, luật sư nhận định.

Theo đơn kiện, bà Oliva, 68 tuổi, bắt đầu sử dụng Nước mắt nhân tạo EzriCare vào tháng 5 năm ngoái. Vài tháng sau, mắt phải của bà đỏ, sưng và chảy nước bất thường. Bà được chuẩn đoán nhiễm trùng do vi khuẩn gây loét giác mạc và suy giảm thị lực.

Vào tháng 9/2022, bà Oliva phải cắt bỏ mắt phải trong khi thị lực mắt trái cũng suy giảm nghiêm trọng. Các tiêu chí pháp lý xác định bà bị mù.

Trong khi đó, CDC Mỹ chưa công bố bất kỳ thông tin cá nhân nào về người đã tử vong sau khi nhiễm chủng trực khuẩn mủ xanh hiếm gặp.

Cũng theo VTV, Luật sư của cô, Natasha Cortes, nói với NBC News: "Thuốc (được quảng cáo) không chứa chất bảo quản, được sử dụng để chống lại sự nhiễm khuẩn của các sản phẩm này. Có khả năng nhiều người bị nhiễm trùng mà không biết".

Những bệnh nhân đã sử dụng các sản phẩm thuốc dạng này và có các triệu chứng nhiễm trùng mắt nên đến cơ sở y tế để dược tư vấn khẩn cấp. Các dấu hiệu, triệu chứng bệnh bao gồm dịch tiết màu vàng, xanh lá cây hoặc trong suốt từ mắt, khó chịu hoặc đau mắt, mắt đỏ, mắt nhìn mờ và tăng độ nhạy cảm với ánh sáng.

Lưu ý sử dụng thuốc nhỏ mắt. Ảnh: Internet

Lưu ý sử dụng thuốc nhỏ mắt

Cũng theo VTV, những nội dung dưới đây sẽ đề cập đến một số lưu ý khi sử dụng thuốc nhỏ mắt để thuốc phát huy hiệu quả tốt nhất:

Luôn kiểm tra hạn sử dụng của thuốc trước khi dùng

Thuốc nhỏ mắt là dạng bào chế vô khuẩn và thường chứa ít thành phần chất bảo quản nên thuốc có hạn sử dụng sau khi mở nắp ngắn, thông thường chỉ trong vòng 15 ngày đến 1 tháng. Để đảm bảo chất lượng, nên ghi lên lọ thuốc ngày mở nắp và không nên sử dụng lọ thuốc nhỏ mắt đã được mở quá 1 tháng. Không nên cố tình sử dụng tiếp vì khi đó thuốc không những không đạt hiệu quả mà còn gây hại cho mắt, gây viêm nhiễm, ảnh hưởng đến khả năng nhìn của mắt. Lưu ý bảo quản thuốc nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp.

Không nên nhỏ nhiều giọt cùng một lúc

Nhiều người có thói quen nhỏ nhiều giọt một lúc vì nghĩ làm như vậy mắt sẽ sạch hơn, hiệu quả tốt hơn. Thực tế cho thấy mắt chỉ có thể chứa một giọt thuốc nhỏ mắt một lúc, việc nhỏ thêm chỉ khiến thuốc nhỏ mắt chảy ra ngoài chứ không hề tăng thêm tác dụng. Việc nhỏ nhiều giọt một lúc không gây hại, tuy nhiên cũng không có tác dụng gì ngoài mất thời gian và lãng phí thuốc nhỏ mắt.

Bỏ kính áp tròng khi nhỏ thuốc nhỏ mắt

Đây là sai lầm cơ bản của nhiều người sử dụng kính áp tròng khi nhỏ mắt vì cho rằng không cần tháo kính áp tròng cũng như cảm thấy phiền khi phải tháo kính áp tròng. Việc sử dụng thuốc nhỏ mắt mà đeo kính áp tròng sẽ khiến cản trở quá trình hấp thu của thuốc, từ đó giảm hiệu quả của thuốc.

Hướng dẫn sử dụng thuốc nhỏ mắt đúng cách:

1. Rửa tay sạch. Tháo bỏ kính áp tròng (nếu có). Ngửa đầu ra sau, mắt hướng lên trần nhà.

2. Dùng ngón trỏ, nhẹ nhàng kéo mi dưới tạo thành 1 góc nhỏ.

3. Nhỏ nhẹ nhàng 1 giọt thuốc vào góc nhỏ đó. Không được để đầu lọ thuốc chạm vào mắt, tay hay bất cứ vị trí nào khác.

4. Nhắm mắt lại, dùng ngón trỏ day nhẹ vào góc trong của mắt.

5. Dùng khăn sạch để lau nếu có thuốc nhỏ mắt chảy ra ngoài; Vệ sinh tay; Có thể đeo lại kính áp tròng sau 15 phút.