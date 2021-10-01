Bé gái 4 tuổi nuốt phải đồng xu, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phụ huynh cần hết sức lưu ý khi trông coi trẻ nhỏ

Tin y tế 01/10/2021 15:17

Tại nhiều địa phương, các cơ sở y tế thường xuyên tiếp nhận, cấp cứu những tai nạn hết sức hy hữu và thương tâm ở trẻ.

Mới đây, trên trang Fanpage của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã đăng thông tin về nhiều trường hợp trẻ nuốt dị vật phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cụ thể, gần đây nhất, bệnh viện vừa tiếp nhận một bé gái 4 tuổi ở Sóc Trăng đã nuốt đồng xu 200 đồng.

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Bệnh viện thông tin về trường hợp nuốt dị vật để các bậc phụ huynh đặc biệt lưu ý - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin đăng tải, bé gái sau khi nuốt đồng xu trong nhiều giờ, gia đình vẫn không đưa được đồng xu ra ngoài nên đã nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu. Tại Bệnh viện, kết quả chụp phim cho thấy, đồng xu đã nằm trong bụng, ngay tâm vị dạ dày. Sau khi kiểm tra và hội chẩn, BSCK1 Phan Thị Tường Vân cùng ekip đã thực hiện thành công quá trình nội soi tiêu hoá để gắp dị vật khỏi đường tiêu hóa của bé.

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Kết quả chụp phim cho thấy, đồng xu đã nằm trong bụng, ngay tâm vị dạ dày - Ảnh: Fanpage bệnh viện

Theo thông tin của Sức khoẻ & đời sống, trước đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng vừa tiếp nhận bệnh nhi P.T. 3 tuổi, đến từ Tiền Giang nuốt phải viên pin cúc áo. Hoá chất từ viên pin tiết ra gây bỏng một phần thực quản. Dù đã được gắp dị vật thành công nhưng trẻ vẫn đang được theo dõi sát những nguy cơ như hoại tử, nhiễm trùng và thậm chí thủng thực quản rất cao.

Qua các trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, ngoài các biện pháp sơ cấp cứu cần thực hiện ngay khi xảy ra sự việc, phụ huynh cũng cần chủ động, kỹ lưỡng hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ con em để tránh những tai nạn đáng tiếc. 

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