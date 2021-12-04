Xuất hiện ‘bản sao’ giống Sơn Tùng M-TP như tạc tại 'The Next Gentelman 2021', lại còn chuẩn 'con nhà người ta'

Tin tức giải trí 04/12/2021 13:29

Nhận về lượng tương tác “cực khủng” chỉ sau 10 ngày tham gia chương trình “Quý ông hoàn hảo” , chàng hotboy Trầm Quyết Thanh chính thức lọt Top 10 vòng casting online.

The next gentleman – Quý ông Hoàn mỹ” là một trong những chương trình gây “sốt” cộng đồng mạng thời gian vừa qua. Với tiêu chí không quan trọng giới tính, chỉ đề cao phẩm chất, tâm hồn, cách cư xử của thí sinh để trở thành gương mặt nam mới triển vọng, một KOL, Influencer và là nhân tố truyền cảm hứng cho cộng đồng. Sau gần 1 tháng khởi động, chương trình đã nhận về vô số hồ sơ đăng kí tham gia. Trong đó, gây chú ý hơn cả là thí sinh Trầm Quyết Thanh, sinh năm 1995 đến từ Trà Vinh, làm trong lĩnh vực truyền thông được cộng đồng mạng đánh giá là có gương mặt rất giống với Sơn Tùng M-TP và B Trần.

Xuất hiện ‘bản sao’ giống Sơn Tùng M-TP như tạc tại 'The Next Gentelman 2021', lại còn chuẩn 'con nhà người ta' - Ảnh 1

Xuất hiện ‘bản sao’ giống Sơn Tùng M-TP như tạc tại 'The Next Gentelman 2021', lại còn chuẩn 'con nhà người ta' - Ảnh 2

Ngoài ra, anh còn nhận được nhiều lời khen “có cánh” về thần thái lẫn phong cách thời trang. “Thần thái như diễn viên ”, “Dáng đỉnh quá”, “Bạn này đã đẹp lại còn giỏi” là một trong vô số những bình luận mà cđm đã dành cho anh chàng. Chỉ sau 10 ngày “ghi danh” ở vòng casting online trên fanpage của chương trình, Trầm Quyết Thanh đã nhận về hơn 33.000 lượt tương tác và hơn 3.700 lượt bình luận. Chính nhờ thành tích “khủng” này, anh chàng đã chính thức lọt vào Top 10 vòng bình chọn casting online đã được BTC công bố vào tối qua trên fanpage của chương trình.

Xuất hiện ‘bản sao’ giống Sơn Tùng M-TP như tạc tại 'The Next Gentelman 2021', lại còn chuẩn 'con nhà người ta' - Ảnh 3

Được biết, Trầm Quyết Thanh còn cực thân thiết với Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh, được nàng hậu hứa sẽ làm huấn luận viên riêng nếu anh chàng vào nhà chung của chương trình. Trên trang cá nhân của mình, Trầm Quyết Thanh cũng nhiều lần đăng tải những hình ảnh thân thiết cùng Phương Khánh khiến cho một số người lầm tưởng anh chính là bạn trai của nàng hậu.

Xuất hiện ‘bản sao’ giống Sơn Tùng M-TP như tạc tại 'The Next Gentelman 2021', lại còn chuẩn 'con nhà người ta' - Ảnh 4

Không chỉ thế, các “thám tử online” còn phát hiện ra Trầm Quyết Thanh không chỉ đẹp trai mà còn rất tài giỏi. Hiện tại anh chàng đang làm truyền thông tại một công ty lớn hàng đầu cả nước. Bên cạnh đó, anh cũng là người phụ trách truyền thông cho nhiều dự án của các nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ LyLy, diễn viên Diệu Nhi, đạo diễn Lê Văn Kiệt, NTK Long NG…. Với profile thuộc hạng “tầm cỡ” như thế, Trầm Quyết Thanh hứa hẹn sẽ là cái tên nổi bật và sáng giá tại The next gentleman- Quý ông hoàn mỹ.

Xuất hiện ‘bản sao’ giống Sơn Tùng M-TP như tạc tại 'The Next Gentelman 2021', lại còn chuẩn 'con nhà người ta' - Ảnh 5

Xuất hiện ‘bản sao’ giống Sơn Tùng M-TP như tạc tại 'The Next Gentelman 2021', lại còn chuẩn 'con nhà người ta' - Ảnh 6
Trầm Quyết Thanh có góc nghiên thần thánh giống hệt "chủ tịch" Sơn Tùng M-TP

Để tiếp tục ủng hộ cho Trầm Quyết Thanh được đi xa hơn, các bạn hãy nhớ tiếp tục bình chọn cho anh chàng bằng cách like, share và comment trong bài dự thi của Quyết Thanh nhé.  

Ảnh: BTC

 

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