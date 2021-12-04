Mặc lửa khói bủa vây, ‘Hotboy thợ khoá’ hot nhất Tiktok mở khóa tích tắc 40 giây bằng thính giác, xúc giác gây sửng sốt

Tin tức giải trí 04/12/2021 12:23

Tiếp nối những năng lực dị biệt và những thử thách được tiến cấp lên độ khó siêu tưởng, Tập 3 “Siêu Thử Thách” ngập tràn những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc với loạt thử thách độc lạ dành cho 3 Người Thách Thức tài năng là Chí Kiên, Trấn Vũ và Kỳ Anh.

Thời lượng còn lại của Tập 3 là những phút giây gây cấn “nghẹt thở” với phần chinh phục thử thách của Kỳ Anh thợ khóa. Kỳ Anh nổi tiếng cộng đồng mạng với những clip triệu view chia những mẹo mở khóa trong tích tắc, trong đó có những clip vừa hài hước và thể hiện kỹ năng cực “đỉnh” như: mở khóa bằng kim khâu, mở khóa bằng xương cá… thậm chí những khóa chữ U điện tử, khóa từ cũng không thể làm khó anh chàng. Tuy nhiên, “Siêu Thử Thách” đã đặt anh chàng vào những thử thách khó hơn và “siêu” hơn để phá vỡ mọi giới hạn.

Mặc lửa khói bủa vây, ‘Hotboy thợ khoá’ hot nhất Tiktok mở khóa tích tắc 40 giây bằng thính giác, xúc giác gây sửng sốt - Ảnh 1

Ở cấp độ đầu tiên, thử thách dành cho anh chàng thợ khóa hot TikToker như sau: Từ 100 ổ khóa khác nhau mà chương trình đưa ra, BGK sẽ chọn ngẫu nhiên 3 ổ khóa này để khóa 3 cánh cửa. Kỳ Anh phải quan sát 3 chiếc chìa gốc và dũa lại 3 chiếc chìa khóa để lần lượt mở 3 cánh cửa trong thời gian tương ứng là 60 giây, 50 giây và 40 giây. BGK liên tục trầm trồ khi chứng kiến tài năng của anh thợ khóa lành nghề. Như 1 “phù thủy” của những chiếc ổ khóa, Kỳ Anh chỉ quan sát qua rồi nhớ ngay chìa khóa gốc và thoăn thoắt dũa chìa, mở khóa. Cánh cửa thứ nhất được mở ra sau 33 giây.

Mặc lửa khói bủa vây, ‘Hotboy thợ khoá’ hot nhất Tiktok mở khóa tích tắc 40 giây bằng thính giác, xúc giác gây sửng sốt - Ảnh 2

Ở cánh cửa thứ 2, khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài giây cuối cùng thì Kỳ Anh đã mở khóa thành công khiến BGK vỡ òa. Ở cánh cửa thứ 3, tuy thời gian quy định chỉ có 40 giây nhưng Kỳ Anh đã hoàn thành thử thách 1 cách ngoạn mục. Chia sẻ về áp lực khi mở khóa cánh cửa thứ 2 dẫn đến xay xước ngón tay, Kỳ Anh cho biết do chiếc chìa khóa mà GK Xuân Bắc chọn khá lắt léo khiến cho mình phải “đổ mồ hôi” mới mở được ổ khóa này. Cuối cùng, Kỳ Anh nhận được tổng cộng 12 sao từ BGK.

Mặc lửa khói bủa vây, ‘Hotboy thợ khoá’ hot nhất Tiktok mở khóa tích tắc 40 giây bằng thính giác, xúc giác gây sửng sốt - Ảnh 3Mặc lửa khói bủa vây, ‘Hotboy thợ khoá’ hot nhất Tiktok mở khóa tích tắc 40 giây bằng thính giác, xúc giác gây sửng sốt - Ảnh 4

Sau những phút giây khiến người xem hồi hộp căng thẳng, anh chàng thợ khóa hot nhất cộng đồng TikTok Việt cũng đã đem đến những khoảnh khắc lắng đọng cảm xúc khi chia sẻ rằng nghề sửa khóa luôn đứng trước nhiều cám dỗ và người thợ khóa phải luôn “vững” lương tâm nghề nghiệp để không sa ngã. Và Kỳ Anh còn bật mí rằng bản thân từng theo học ĐH Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội và thời sinh viên từng có 1 kỷ niệm đáng nhớ cùng đàn anh Xuân Bắc trong 1 ngày Trung Thu xa nhà. Tuy không có duyên theo con đường nghệ thuật nhưng Kỳ Anh đã tìm ra một hướng đi mới cho chính mình, đó là nghề sửa khóa và đến nay anh đã đã khẳng định được bản lĩnh nghề nghiệp.

Mặc lửa khói bủa vây, ‘Hotboy thợ khoá’ hot nhất Tiktok mở khóa tích tắc 40 giây bằng thính giác, xúc giác gây sửng sốt - Ảnh 5

Vượt qua cấp độ đầu tiên, Kỳ Anh đứng trước 2 lựa chọn cấp độ: Phá vỡ giới hạn hoặc Thử thách siêu tưởng. Đề bài của cấp độ Phá vỡ giới hạn yêu cầu Kỳ Anh phải dũa 3 chiếc chìa khóa để mở được 3 cánh cửa trong 60 giây, bao gồm thời gian di chuyển lên xuống trên cầu thang sắt. Đặc biệt, Kỳ Anh không được phép nhìn chìa khóa mà chỉ được lần lượt dùng xúc giác, thính giác để cảm nhận. Còn Thử thách siêu tưởng tiến cấp lên độ khó khiến ai nghe qua cũng phải “nín lặng”: Đề bài giống cấp độ Phá vỡ giới hạn nhưng ở mỗi cánh cửa sẽ có thêm 1 chướng ngại vật, như: thiết bị phun khói, phun lửa. Riêng cánh cửa thứ 3 có 2 lớp cửa, khi thời gian bắt đầu thì lớp cửa thứ nhất sẽ tự động đóng lại dần dần khiến Kỳ Anh càng khó tiếp cận ổ khóa ở lớp cửa thứ hai. Mở được cả 3 cánh cửa trong thời gian quy định, thử thách thành công.

Mặc lửa khói bủa vây, ‘Hotboy thợ khoá’ hot nhất Tiktok mở khóa tích tắc 40 giây bằng thính giác, xúc giác gây sửng sốt - Ảnh 6

Thừa nhận yếu tim và “cạn lời” trước sức ép khủng khiếp của Thử thách siêu tưởng, Vũ Cát Tường không thể đưa ra lời tư vấn nào cho Kỳ Anh. GK Dương Anh Vũ phân tích: “Chỉ riêng phần phá vỡ giới hạn đối với tôi đã là siêu tưởng. Thông thường chúng ta tiếp cận thông tin bằng thị giác. Kể cả bản thân có là 1 Kỷ lục gia trí nhớ thì tôi vẫn ưu tiên tiếp cận mọi thứ bằng thị giác, kế đến là tiếp cận bằng thính xác. Trong thử thách này, bạn phải tiếp xúc thông tin bằng xúc giác. Xúc giác là một trong những cảm giác mà con người ta ít nhạy nhất nếu tiếp cận thông tin”.

GK Xuân Bắc khuyên Kỳ Anh nên lựa chọn và làm tốt cấp Phá vỡ giới hạn, “miễn bàn” Thử thách siêu tưởng. Nhưng Kỳ Anh đã mạnh dạn lựa chọn Thử thách siêu tưởng và vượt qua 1 cách ngoạn mục trong sự ngỡ ngàng của cả trường quay. Tuy phải dũa chìa và mở khóa trong không khí căng như dây đàn, xung quanh vừa nóng vừa áp lực vì các thiết bị phun khói, phun lửa xung quanh nhưng Kỳ Anh đã giữ được sự tập trung cao độ và kỹ năng đáng nể để mở khóa thành công trước thời gian quy định. Như 1 “phù thủy ổ khóa”, ở cánh cửa cuối, tuy chỉ nghe Xuân Bắc đọc mô tả về chiếc chìa khóa nhưng Kỳ Anh vẫn có thể dũa ra chiếc chìa chính xác, mở khóa thành công và còn dư dả 4 giây so với thời gian quy định.

Mặc lửa khói bủa vây, ‘Hotboy thợ khoá’ hot nhất Tiktok mở khóa tích tắc 40 giây bằng thính giác, xúc giác gây sửng sốt - Ảnh 7

Sau những phút “nín thở” theo dõi phần thi đầy kịch tính, cả 3 GK đều hết lời khen và bày tỏ sự nể phục trước tài năng cũng như ý chí kiên cường của Kỳ Anh. Tập 3 “Siêu Thử Thách” khép lại với những phút giây đong đầy cảm xúc khi Kỳ Anh chia sẻ rằng bản thân “không muốn chứng minh với ai bất cứ điều gì” mà chỉ luôn cố gắng hết mình trong nghề nghiệp và nỗ lực thành công trước khi bố mẹ già đi để có thể chăm lo tốt cho bố mẹ và gia đình nhỏ của mình.

Mặc lửa khói bủa vây, ‘Hotboy thợ khoá’ hot nhất Tiktok mở khóa tích tắc 40 giây bằng thính giác, xúc giác gây sửng sốt - Ảnh 8Mặc lửa khói bủa vây, ‘Hotboy thợ khoá’ hot nhất Tiktok mở khóa tích tắc 40 giây bằng thính giác, xúc giác gây sửng sốt - Ảnh 9

Tập 4 “Siêu Thử Thách” sẽ tiếp tục được lên sóng lúc 20h Thứ Sáu - 11/12 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Siêu thử thách Thợ sửa khóa hot nhất Tiktok Xuân Bắc

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