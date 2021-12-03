Chấn động: Rhymastic ghép cặp Lil’ Wuyn với Dlow, nón vàng sẽ được tung cho ai?

Nếu nói “Nón Vàng” Lil’ Wuyn chắc chắn là át chủ bài của team Rhymastic thì 3 “gã quái vật” 4 chọn T.C, DLow hay RAF cũng là ngựa chiến sẵn sàng hạ gục bất kỳ đối thủ nào. Đặt vào cùng chiến tuyến có vẻ những cái tên như 16 BRT, VSoul, Mai Ngô, B-Wine, TDO Kwan cũng không hề kém cạnh 4 người anh em cùng team, ngược lại toàn là những nhân tố dễ tạo nên bất ngờ khi mỗi người là mỗi màu sắc và thế mạnh riêng.

Với 9 màu sắc với toàn nhân tố khủng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào như: Lil’ Wuyn , DLow, VSoul, B-Wine, 16 BRT, TDO Kwan, Mai Ngô, T.C hay RAF, chắc chắn team Rhymastic sẽ là đội hình khiến các người hâm mộ tò mò và mong đợi. Đồng nghĩa với kỳ vọng của các rap fan, “Thiện Âm Thanh” chắc sẽ không khỏi đau đầu khi lựa chọn các cặp “so găng” với nhau vừa tạo kịch tính và thỏa mãn cho fan đồng thời hơn hết là đảm bảo thành viên tiềm năng có thể lọt vào tầm ngắm của Nón Vàng mà không bị bỏ sót.

Trước khi bắt đầu vòng đối đầu, HLV Rhymastic chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Rhymastic thực hiện vai trò HLV nên rất là bỡ ngỡ. Khi ngồi ở vị trí này, Rhymastic xác định không phải là hướng cho các bạn thế này, thế nọ mà giống như người đồng hành hơn, cùng với những người anh em của mình đến những chỗ mà các bạn muốn khám phá… Chắc chắn với những gì mà Rhymastic dành cho đội của mình hy vọng là đủ để thuyết phục các vị HLV, GK cũng như các khán giả.”.

Chiến binh được đánh giá là mạnh nhất team Rhymatic - Lil’ Wuyn

Không chỉ khẳng định quyết tâm, trước khi vào trận, vị HLV “Thiện Âm Mưu” cũng không quên đánh tiếng bằng lời lẽ khéo léo nhằm mục tiêu nhắm vào Nón Vàng của các vị HLV khác: “Vòng đầu tiên, các vị HLV đấu đá, tranh giành nhau quá rồi nên là những gì ở vòng trước anh em xí xóa. Cái gì qua rồi cho qua, chúng ta nên đoàn kết với nhau, giúp nhau, nâng đỡ nhau để có được những thí sinh thật là mạnh, có thể đi được sâu vào các vòng trong.”, trước “gợi ý” mà Rhymastic chia sẻ, các HLV và GK đều tỏ ra thích thú, HLV Karik khẳng định hôm nay đã có một Rhymastic rất khác: “Đây là lần hiếm hoi, Karik thấy Rhymastic khiêm tốn… Hôm nay Rhym khác quá. Không chỉ outfit, tính cách mà còn cả sự mưu mẹo nữa”.

Về phần các thí sinh, Lil’ Wuyn không bao giờ là cái tên hết hot mỗi khi xuất hiện nên thành viên sẽ đối đầu cùng nam rapper này chắc hẳn phải là cái tên sừng sỏ không kém. Từng khiến cho HLV Karik “ngậm đắng” ở vòng Chinh Phục, Lil’ Wuyn thuộc về Rhymastic bằng chiếc Nón Vàng danh giá khiến team “Thiện chiến” không hề ngán bất kỳ đội nào. Cái tên được ghép cặp đang khiến người hâm mộ tò mò và đặt nhiều kỳ vọng chính là chủ nhân của “4 chọn” DLow. Sở hữa khả năng fast flow thần sầu và những cú đi vần điệu nghệ, DLow là cái tên khá vừa vặn để đặt vào cặp đấu “một mất một còn” với “gã khổng lồ” Lil’ Wuyn. So về tài năng lẫn sự biến hóa trong âm nhạc thì cả 2 đều “một 9 một 10”, và nếu điều này thật sự xảy ra thì đúng là quyết định táo bạo của HLV Rhymastic.

2 học trò của HLV Rhymastic ngoài việc chứng minh thực lực của mình thì cũng khiến cho thầy mình nở mày nở mặt khi liên tục nhận được rất nhiều lời nhận xét có cánh của các HLV và GK. HLV Binz thừa nhận Lil’ Wuyn đã khiến cho mình mất tập trung vì lyrics của nam rapper quá cuốn, cứ liên tục đọng lại trong đầu và đó thật sự là điều giá trị nhất trong đoạn rap của anh chàng. Về phần HLV Karik khi nói về Lil’ Wuyn thì hoàn toàn “bó tay” trước cách gieo vần biến ảo của “gà chiến” team Rhymastic.

Riêng “thánh fast flow” DLow tiếp tục tỏa sáng với thế mạnh đặc trưng được HLV Binz nhận xét là có flow như súng máy AK-47 đạt đến sự hoàn hảo. “DLow anh không còn gì để nói, quá tuyệt vời! Anh nghĩ em đã dồn hết nội lực vào trong phần trình diễn của mình.”, HLV Wowy bày tỏ sự khâm phục trước tài năng của nam rapper. Quả thật dù lần đầu mang vai trò HLV Rap Việt nhưng Rhymastic thật biết cách khiến cho các rap fan chao đảo, được minh chứng bằng phần trình diễn cực thuyết phục của 2 “quái vật” này. Liệu sẽ có thêm màn đối đầu “lịch sử” mới được ghi nhận trên sân khấu Rap Việt qua sự kết hợp của Lil’ Wuyn và DLow? Và cho dù thế nào đi nữa, Rhymastic chắc chắn cũng không khiến người hâm mộ thất vọng.

Việc đội hình HLV Rhymastic thiếu vắng các “bóng hồng” khi toàn là các nam rapper nên sự xuất hiện của ca sĩ hỗ trợ Vũ Phụng Tiên, bên cạnh nữ DJ xinh đẹp Mie cũng là điểm chú ý đáng được nhắc đến trong tập này. Với giọng hát cá tính, màu sắc âm nhạc trẻ trung nhưng không kém phần tình cảm, giọng ca sinh năm 1999 sẽ khiến khán giả không khỏi trầm trồ với phần hỗ trợ tuyệt vời giúp các thí sinh thăng hoa trong tập 8.

“Rap Việt – Mùa 2” tập 8 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 04/12 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC