‘Sởn gai ốc’ với màn song ca của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ điển trai từng gây ‘sốt’ khi cạo trọc đầu chống dịch

Tin tức giải trí 03/12/2021 14:34

Phút ngẫu hứng song ca của ca sĩ Phương Thanh với bác sĩ Đặng Minh Hiệu, chàng trai từng gây sốt dân mạng với hình ảnh cạo trọc đầu đã khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Tập 2 chương trình âm nhạc vì cộng đồng “Hát cho ngày mai” sẽ lên sóng lúc 19h30 chủ nhật ngày 5.12 trên kênh HTV7. Tuần này, chương trình sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ở vai trò giám khảo và MC Quyền Linh sẽ là người dẫn dắt chương trình.

‘Sởn gai ốc’ với màn song ca của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ điển trai từng gây ‘sốt’ khi cạo trọc đầu chống dịch - Ảnh 1

Gây chú ý trong tuần này là sự tham gia của thí sinh Đặng Minh Hiệu, bác sĩ khoa gây mê hồi sức, bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Chàng bác sĩ này từng gây sốt CĐM với nụ cười tỏa nắng khi được đồng nghiệp cạo trọc đầu trước khi vào tâm dịch Bắc Giang để tham gia chống dịch. Vừa xuất hiện trên sân khấu, nam bác sĩ gây bất ngờ với ngoại hình nhỏ bé và tinh nghịch ở tuổi 28. Tuy nhiên, từ đoạn video mà chương trình mới tung ra “nhá hàng” lại khiến khán giả “sởn gai ốc” bởi chất giọng khàn cao và đầy nội lực của Minh Hiệu.

‘Sởn gai ốc’ với màn song ca của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ điển trai từng gây ‘sốt’ khi cạo trọc đầu chống dịch - Ảnh 2

Bác sĩ Minh Hiệu vừa hát xong, từ khu vực giám khảo vang lên những tiếng vỗ tay và hú hét tán dương. MC Quyền Linh cũng hào hứng hô lên: “Bác sĩ Minh Hiệu, hotboy Minh Hiệu, ca sĩ Minh Hiệu. Trời ơi, không ai nghĩ là bác sĩ đang hát đâu”. Trong lúc giao lưu, bác sĩ Minh Hiệu tiết lộ mình rất “mê” ca sĩ Phương Thanh khiến “chị Chanh” giơ hẳn 2 ngón tay cái biểu lộ sự vui mừng. Nghe vậy, ca sĩ Cẩm Ly nói: “Nghe em hát là biết rồi”. Lúc này, bác sĩ Minh Hiệu mới vội nói thêm: “Em cũng thích chị Cẩm Ly nha, nhưng thích chị Phương Thanh nhiều hơn”. Màn “vớt vát” của anh chàng không những không làm cho ca sĩ Cẩm Ly thấy mủi lòng mà còn khiến khán giả bật cười vì quá hài hước và dễ thương.

‘Sởn gai ốc’ với màn song ca của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ điển trai từng gây ‘sốt’ khi cạo trọc đầu chống dịch - Ảnh 3

Để đáp lại tình cảm mà Minh Hiệu dành cho mình, ca sĩ Phương Thanh đã đưa ra đề nghị cùng nam bác sĩ song ca bài “Trống vắng” của nhạc sĩ Quốc Hùng. Có thể nói đây là một bài hát khá khó nhưng Minh Hiệu lại xử lý những nốt cao vô cùng đẹp khiến “chị Chanh” tròn mắt ngạc nhiên. Phút ngẫu hứng song ca của hai chị em đã mang tới cho trường quay bầu không khí sôi động và “nóng” hơn bao giờ hết.

‘Sởn gai ốc’ với màn song ca của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ điển trai từng gây ‘sốt’ khi cạo trọc đầu chống dịch - Ảnh 4

Kết thúc màn song ca, ca sĩ Phương Thanh còn dành cho Minh Hiệu một cái ôm thắm thiết. Nắm tay nam bác sĩ, chị Chanh bộc bạch: “Một cái ôm của Phương Thanh, một cái nắm tay của Phương Thanh sẽ thay mặt cho bao nhiêu sự yêu mến và trân trọng của mọi người gửi tới ngành Y nói chung và các y bác sĩ tuyến đầu nói riêng. Họ là những người đã sẵn sàng hy sinh cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho bà con. Phương Thanh cũng đã đi đến các bệnh viện dã chiến, các y bác sĩ, các chiến sĩ đi đâu thì Phương Thanh đi theo đó và hiểu được tất cả sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu. Và họ đã cho chúng ta thấy một điều nữa là chúng ta phải đoàn kết mới có sức mạnh và cái năng lượng nội lực bên trong, cái tình thương yêu mà mọi người dành cho nhau mới là điều quan trọng nhất. Và như Cẩm Ly nói ‘Phải yêu thương nhau mỗi ngày nếu còn có thể’. Xin cảm ơn rất nhiều”. Nói xong, Phương Thanh quay qua Minh Hiệu và ngỏ lời muốn ôm nam bác sĩ một lần nữa để bày tỏ sự biết ơn.

‘Sởn gai ốc’ với màn song ca của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ điển trai từng gây ‘sốt’ khi cạo trọc đầu chống dịch - Ảnh 5

Suốt mùa dịch, ca sĩ Phương Thanh cũng là người luôn hoạt động tích cực và làm “hết công suất” để hỗ trợ bà con vượt qua đại dịch Covid-19. Những hình ảnh “chị Chanh” vác một lúc 2-3 bao gạo trên vai, gương mặt đầy những vết lằn do đeo khẩu trang bảo hộ quá lâu hay hình ảnh chị cuồng nhiệt khi hát tại các bệnh viện dã chiến không còn xa lạ đối với khán giả. Chính vì thế, sự xuất hiện của nữ ca sĩ tại “Hát cho ngày mai” cũng khiến khán giả tò mò về cảm nhận của chị khi được hoán đổi vị trí, từ người mang tiếng ca tới cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, giờ lại được nghe họ hát trực tiếp khi chị ở vai trò giám khảo.

‘Sởn gai ốc’ với màn song ca của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ điển trai từng gây ‘sốt’ khi cạo trọc đầu chống dịch - Ảnh 6

Được biết, ngoài bác sĩ Đặng Minh Hiệu, tuần này còn có sự tham gia của thí sinh Nguyễn Minh Tiền Nhiều, Trung úy đội tham mưu – Phòng cảnh sát PCCC và CNCH tại TP.HCM và thí sinh Võ Thị Út Mười, điều dưỡng khoa ICU tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Đón xem tập 2 chương trình âm nhạc vì cộng đồng “Hát cho ngày mai” sẽ lên sóng lúc 19h30 chủ nhật ngày 5.12 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Hát cho ngày mai Đặng Minh Hiệu Phương Thanh

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