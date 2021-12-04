Dàn cast bỗng hóa già nua, Isaac – Lăng ld vẫn trẻ đẹp ngời ngời, chuyện gì đã xảy ra?

Sau 1 tuần nghỉ ngơi, dàn Cast “ Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy ” đã quay lại cuộc chơi đầy cạnh tranh và nhiều bất ngờ. Hai vị khách mời ‘siêu uy tín’ mở màn chuyến hành trình tại Phú Quốc không ai khác chính là ca sĩ Isaac và rapper Lăng LD . Được biết Isaac rất hiếm khi nhận lời tham gia chương trình truyền hình nhưng đối với “Running Man Vietnam”, anh chàng vô cùng hào hứng và nóng lòng được thử sức mình.

Đây sẽ là cuộc hội ngộ của cặp mỹ nam tình xưa nghĩa cũ Song Lang: Isaac – Liên Bỉnh Phát. Đối với những khán giả từng cảm động trước câu chuyện của hai anh chàng trên màn ảnh, cuộc hội ngộ lần này chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ. Bên cạnh đó, Isaac và Jun Phạm rất thân thiết, từng hoạt động chung trong nhóm nhạc 365Daband và anh chàng cũng có ‘mối lương duyên’ với cả Ninh Dương Lan Ngọc. Tuy vậy, vai trò và mục đích của Isaac tại chương trình vẫn còn là một ẩn số, không thể loại trừ khả năng nam ca sĩ điển trai đang ‘ủ mưu’ xé bay bảng tên của những người anh em tình thương mến thương.

Trong những hình ảnh hậu trường hé lộ tập 12, khán giả sẽ được chứng kiến giao diện ‘già nua’ của dàn Cast Running Man Vietnam. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Thử thách nào đang chờ đón các ‘ông bà cụ’ trong chương trình?

Ở một diễn biến khác, phần chơi Xé bảng tên tuần này khá gay cấn và ‘hỗn chiến’. Teaser đã để lộ cảnh một mình Trương Thế Vinh đối mặt với Ngô Kiến Huy và Thúy Ngân. Được biết sau khi trở về từ Hàn Quốc, Voi Biển đã có thêm thời gian để rèn luyện thể lực, bởi vậy sự hợp sức của Thỏ Đen và Hoa Săn Mồi là sáng suốt khi muốn lăm le xé bảng tên của ‘kẻ mạnh nhất’.

Bên cạnh đó, Trường Giang lại tiếp tục lọt giữa vòng vây của đàn em. Dường như sau nhiều lần bị anh già phản bội, bé Bỉnh đã không còn ngây thơ, hiền lành mà quyết tâm dồn Trường Giang vào góc tường. Mặc cho anh già lên tiếng ngăn cản: “Không được xé!”, Liên Bỉnh Phát vẫn không dừng lại.

Lăng LD – chàng rapper sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc siêu bắt tai cũng bất ngờ xuất hiện trong tập này. Xét về vóc dáng, Lăng LD khá nhỏ bé nhưng anh chàng lại được biết đến với tính cách khá lém lỉnh và có phần tinh quái. Đến với Running Man Vietnam, Lăng LD chắc chắn sẽ mang tới nhiều tiếng cười cho khán giả.

Rất nhiều diễn biến gay cấn và hài hước đang chờ đón quý vị khán giả tại “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tập 12 phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật ngày 5/12 trên kênh HTV7, kênh YouTube Dong Tay Promotion và ứng dụng VieON.

Ảnh: BTC