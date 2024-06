Những nữ đại gia Việt có học vấn 'khủng': Người thì gây dựng 'đế chế' hàng không giá rẻ, người được mệnh danh là 'công chúa mía đường'

Bởi thế, ngoài việc thành lập Vietjet, nữ doanh nhân đa ngành Phương Thảo với kiến thức của một tiến sĩ kinh tế - tự động hóa, quan tâm tới hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Không dừng ở đó, bà bắt đầu quan tâm hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, y tế… nhằm đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Bà Lê Hàn Tuệ Lâm – Giám đốc đại diện Quỹ đầu tư Nextrans tại Việt Nam, được nhiều người biết đến khi xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6 với vai trò nhà đầu tư. Ngay khi chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6 ra mắt "dàn cá mập", bên cạnh các nhân vật quen thuộc như Shark Hưng, Shark Bình, mọi sự quan tâm đều đổ dồn vào Lê Hàn Tuệ Lâm khi không chỉ là nhà đầu tư nữ duy nhất, cô còn có tuổi đời trẻ nhất khi sinh năm 1994.

Shark Lê Hàn Tuệ Lâm, Giám đốc đại diện của Quỹ Nextrans tại Việt Nam, phụ trách thị trường Đông Nam Á và Mỹ cũng từng tốt nghiệp trường đại học có tiếng tại Việt Nam.

Bà Lê Hàn Tuệ Lâm từng tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương năm 2016, theo hình thức đào tạo chính quy. Theo thông tin từ phía Trường ĐH Ngoại thương, cựu sinh viên Lê Hàn Tuệ Lâm đạt mức điểm trung bình chung tích lũy (GPA) sau 4 năm học là 3,06 trên thang 4, tương đương loại Khá và được hiệu trưởng nhà trường ký cấp bằng cử nhân vào ngày 19/7/2016. Số vào sổ cấp bằng là 29228.

Năm 2021, Lê Hàn Tuệ Lâm là một trong 3 người Việt được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 năm 2021.

Năm 2019, cô trở thành giám đốc đại diện Quỹ đầu tư Nextrans tại Việt Nam ở tuổi 26

Bà Đặng Huỳnh Ức My là một trong những doanh nhân người Việt gốc Hoa sinh ngày 02 tháng 12 năm 1981 tại Tp Hồ Chí Minh. Bà My chính là con gái cưng của đại gia ngành ngân hàng một thời ông Đặng Văn Thành (Chủ tịch TĐ Thành Thành Công) và "nữ hoàng" trong ngành mía đường bà Huỳnh Bích Ngọc (Chủ tịch SBT) và cũng là em gái shark Đặng Hồng Anh.

Ức My hiện đang sở hữu tài sản “khủng” trong ngành này với hơn 100 triệu cổ phiếu SBT (CTCP Thành Thành Công Biên Hòa). Bà hiện tại đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTCG), Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar).

Dù sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, song ước mơ hồi nhỏ của Ức My không phải là làm doanh nhân mà là cô giáo. Tuy nhiên, với việc là con nhà nòi cùng bố mẹ có cơ nghiệp lớn, thì kinh doanh vẫn là lựa chọn hợp lý cho tất cả.

Sau khi theo học ngành Quản trị kinh doanh và tài chính ở Đại học Preston, New Zealand, Đặng Huỳnh Ức My trở về và nối nghiệp mẹ khi làm việc trong ngành mía đường. Ức My cũng đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình trên thương trường.

Kể từ khi tham gia vào chặng đường kinh doanh của gia đình, Đặng Huỳnh Ức My luôn đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong tập đoàn Thành Thành Công và mảng mía đường.

Năm 2006, khi chỉ mới 25 tuổi, Ức My đã từng nắm giữ chức vụ PGĐ điều hành, Phó TGĐ thường trực CTCP Thành Thành Công. Và đến tháng 7/2009, Ức My trở thành nữ TGĐ trẻ tuổi nhất trong Tập đoàn vào năm 28 tuổi. Từ tháng 4/2012 – 2/2015 bà nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công -Tây Ninh. Đến tháng 10/2019 bà được bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT TTC Sugar.

Khối tài sản bà Ức My đang nắm giữ là khoảng 1.788 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 24 trong Top 50 nữ doanh nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.