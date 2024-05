10 người nổi tiếng có học vấn 'khủng' ở Việt Nam: Có người là giáo sư trẻ nhất của Việt Nam, người tốt nghiệp Harvard nhưng chọn về nước cống hiến

Bốn năm sau đó, công trình chứng minh Bổ đề cơ bản thuộc Chương trình Langlands của ông đã được tạp chí Time bình chọn là 1 trong 10 thành tựu khoa học tiêu biểu của năm 2009.

Đến năm 2010, GS Ngô Bảo Châu được xướng lên là một trong bốn nhà toán học giành giải Fields; đưa Việt Nam trở thành quốc gia châu Á thứ hai sau Nhật có nhà toán học đoạt giải thưởng này.

Hiện nay biên chế của ông là giáo sư ở Đại học Chicago. Trách nhiệm ở Việt Nam là Giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu cao cấp về toán. Trong giai đoạn 2020-2025, GS Ngô Bảo Châu sẽ thỉnh giảng ở College de France ở Pháp và các nơi khác không có định kỳ.

Giáo sư Trần Xuân Bách

Ông Trần Xuân Bách, sinh năm 1984 - giáo sư ngành Y học là 1 trong 3 người trẻ nhất được công nhận chức danh giáo sư năm nay. Ông cũng từng là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2016, khi mới 32 tuổi.

Năm 2015, ông được Trung tâm nghiên cứu AIDS, ĐH Johns Hopkins (Mỹ) trao giải thưởng Nghiên cứu quốc tế về lâm sàng và dự phòng. Năm 2020, ông nhận giải thưởng Noam Chomsky - Giải thưởng về Thành tựu trong nghiên cứu. Cuối tháng 11 vừa qua, ông cũng được đưa vào danh sách nhà khoa học trong top 1% được trích dẫn nhiều nhất của Clarivate năm 2023.

Quán quân Olympia Nguyễn Thành Vinh

Thành Vinh được cho là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài. Chuyên ngành nghiên cứu chính của anh là các phương pháp tổng hợp mới để nghiên cứu ứng dụng sản phẩm tự nhiên, tổng hợp vào mô hình phân phối thuốc. Năm 2010, sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh, anh làm việc về hoá học hữu cơ trong nhóm của GS Dieter Enders tại Viện Hóa học Hữu cơ, thuộc Đại học RWTH Aachen, nhờ học bổng sau tiến sĩ Alexander von Humboldt.

Năm 2013, anh đảm nhận vị trí giảng viên trường Hoá học tại Đại học Curtin (Perth, Australia). 5 năm sau, vị tiến sĩ người Việt được phong chức giáo viên cao cấp.

Cùng năm đó, anh được nhận Học bổng tương lai. Đây là chương trình hỗ trợ nghiên cứu trong các lĩnh vực có tầm quan trọng quốc gia bằng cách tài trợ cho nhà nghiên cứu nổi bật ưu đãi để thực hiện các nghiên cứu của họ tại Australia. Những người được nhận là một trong những nhà nghiên cứu sáng giá nhất ở Australia.

Một năm sau đó, anh tiếp tục nhận tài trợ Dự án Khám phá của Hội đồng Nghiên cứu Australia trị giá 420.000 USD cho giai đoạn 2020-2022 để thực hiện nghiên cứu các phương pháp tổng hợp mới.

Anh cũng chính là người Việt gặt hái được nhiều thành tích, giải thưởng danh giá hàng đầu thế giới ở nước ngoài. Hiện tại anh đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Giáo sư Lê Anh Vinh

GS Lê Anh Vinh sinh năm 1983, là cựu học sinh chuyên toán Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, từng giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2001. Năm 2010, GS Vinh nhận bằng Tiến sĩ của ĐH Harvard (Mỹ). Năm 2013, ông là người trẻ nhất Việt Nam được công nhận chức danh PGS khi 30 tuổi. Năm 2017, ông Lê Anh Vinh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (trực thuộc Bộ GD-ĐT). Từ 1-11-2020, ông được giao nhiệm vụ phụ trách Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Những thành công nối tiếp khi Lê Anh Vinh được công nhận tại Viện nghiên cứu Toán - Lý Erwin Schrodinger (Vienna, Áo) và khoa Toán ĐH Rochester (Mỹ) trở thành những cơ hội để anh ở lại Mỹ làm việc. Tuy nhiên, năm 2011, anh Vinh đã về Việt Nam đầu quân cho Đại học Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) và coi nơi này là bến đỗ để anh tiếp tục cống hiến và ươm mầm những tài năng trẻ cho ngành toán học.

Năm 2013, anh là người trẻ nhất Việt Nam được công nhận chức danh phó giáo sư khi mới tròn 30 tuổi.

Cậu bé thần đồng Đỗ Nhật Nam

Năm 7 tuổi, Đỗ Nhật Nam đạt kỷ lục dịch giả nhỏ tuổi nhất VN. Đây cũng là thời điểm danh xưng "thần đồng" gắn liền với Nam. Năm 11 tuổi, Nam là người viết tự truyện nhỏ nhất VN. Đến năm 13 tuổi, Nam trở thành du học sinh tại Trường phổ thông Church Farm School (Pennsylvania, Mỹ). Trong thời gian ấy, Nam đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ và từng nhận bức thư chúc mừng của cựu Tổng thống Barack Obama với nội dung: "Chúc mừng em đã đoạt giải thưởng giáo dục của Tổng thống Mỹ".

Đến năm 17 tuổi, Đỗ Nhật Nam trúng tuyển Đại học Pomona (Mỹ) với học bổng khoảng 6,6 tỉ đồng/4 năm học... Nam cũng từng vượt qua kỳ thi ACT American College Testing, lọt vào danh sách những học sinh có điểm cao nhất Đại học Johns Hopkins, Mỹ.

Mới đây nhất, khi sắp bước sang tuổi 22, Nam đã tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được trao học bổng toàn phần cho bậc học tiến sĩ từ 6 trường đại học ở Mỹ: Cornell, Chicago, Washington, California Los Angeles, California - Santa Barbara, Nam California. Bên cạnh đó, Nam cũng đỗ chương trình thạc sĩ của hai trường đại học: Dartmouth và Cambridge.

MC Khánh Vy

Từng gây chú ý bởi clip viral “nhại" lại 7 ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt, và nổi tiếng với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng", Khánh Vy còn gây ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Cô từng đại diện Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao Hollywood phim Vệ binh dải ngân hà; tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017 (năm 2017),..

Ở địa hạt truyền hình, cô từng là gương mặt quen thuộc của bản tin Thời sự Quốc tế ở VTC1, MC của 3 show VTV7 - Ielts on the go, Follow us, Crack em up,… Cô cũng là nữ vlogger, YouTuber có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Nhờ chăm chỉ và cố gắng, Khánh Vy sớm sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ dù chỉ mới 22 tuổi. Trong clip tổng kết 50 điều đã làm được trong vòng 10 năm, cô tiết lộ đã mua xe ô tô năm 19 tuổi, tặng bố mẹ một mảnh đất vào năm 20 tuổi.

Nữ MC gốc Nghệ An chia sẻ trên vlog rằng cô đang sửa sang lại nhà cửa để đón bố mẹ về ở chung. Khánh Vy tiết lộ ngôi nhà cần trang trí lại để có thêm nhiều diện tích, bố mẹ ở sẽ thoải mái hơn.

Trần Huy Hùng

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978 tại Tiền Giang, hiện ông đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm ngân hàng, ông là con doanh nhân Trần Mộng Hùng – một trong những người sáng lập và giữ chức Chủ tịch ACB trong thời gian dài, còn mẹ là bà Đặng Thu Thủy cũng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nhà băng.

Ông Huy tốt nghiệp cử nhân với ba chuyên ngành bao gồm quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế vào năm 2000. Năm 2002, ông tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ. Năm 2011, ông nhận học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ.

Shark Bình

Shark Bình, ông đang là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, được thành lập từ năm 2013 cùng với sự giúp sức của người vợ cũ. Tập đoàn NextTech hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ.

Thời còn đi học, ông Bình là người rất ham mê công nghệ và từng tham gia, đạt giải thưởng của nhiều cuộc thi như: trí tuệ Việt Nam, Vifotec, tài năng tin học trẻ… Ông từng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị thông tin tại Đại học Osaka, Nhật Bản.

Năm 19 tuổi, Shark Bình đã nuôi mong muốn làm giàu, khởi nghiệp và tự tay thành lập 2 công ty, trong đó nổi bật là Peacesoft - Công ty Giải pháp phần mềm. Peacesoft cũng được xem là một trong những startup tiên phong về công nghệ của Việt Nam thời bấy giờ.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, vốn khởi nghiệp của ông Bình lúc đó chỉ vỏn vẹn 2 triệu đồng. Bằng những nỗ lực, niềm đam mê công nghệ bùng cháy, ông Bình đã gọi vốn thành công từ Quỹ phòng hộ của IDG và giúp dự án Peacesoft nhận được sự quan tâm từ eBay, tập đoàn lớn của Mỹ. Thành công của Peacesoft tạo nền tảng vững chắc cho sự ra đời của Tập đoàn NextTech sau này...

Hoa hậu Đại dương - Lê Âu Ngân Anh

Năm 2017, Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi giành vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam (hay còn gọi là Hoa hậu Đại dương). Sau đêm chung kết, hình ảnh đăng quang của nàng hậu 9X nhanh chóng “gây bão” khắp mạng xã hội, các phương tiện truyền thông.

Phần lớn khán giả cho rằng vẻ ngoài của cô không phù hợp với tiêu chuẩn mà một hoa hậu nên có, cô không xứng đáng với vương miện và dành nhiều lời chê bai, chế nhạo, chỉ trích dữ dội. Ít lâu sau, Lê Âu Ngân Anh tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 và giành ngôi Á hậu 4. Hành trình của cô tại đấu trường nhan sắc này cũng vướng phải nhiều ồn ào và không nhận được sự ủng hộ từ fan sắc đẹp quê nhà

Sau khoảng thời gian "sóng gió", Ngân Anh lui về chuyên tâm theo đuổi con đường học vấn. Cô học tiếp lên thạc sĩ ngành Quản trị sự kiện quốc tế tại Đại học Salford (Anh quốc). Khi tốt nghiệp, người đẹp có thời gian làm việc tại một công ty về đầu tư. Năm 2020, nàng hậu tiết lộ cô chính thức trở thành giảng viên trẻ nhất của Trường đại học Hoa Sen, giảng dạy các môn học về Quản trị sự kiện

Hiện Lê Âu Ngân Anh vừa bận rộn với công việc của một giảng viên, vừa duy trì các hoạt động trong làng giải trí.

Midu

Midu từng đỗ thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM và Á khoa trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Cuối cùng, cô chọn học tại Đại học kiến trúc TPHCM và tốt nghiệp năm 2013.

Ngoài đóng phim và hoạt động nghệ thuật, kinh doanh, diễn viên còn làm giảng viên ngành Thiết kế thời trang, khoa Kiến trúc Mỹ thuật tại trường Đại học Hutech từ năm 2017. Ở vai trò giảng viên, Midu nhận được sự yêu mến của nhiều sinh viên và được công chúng dành sự quan tâm, ngưỡng mộ.