Nhan sắc của các nàng Wags ngày càng thăng hạng trong giai đoạn cuối của thai kỳ

Nàng Wag đình đám Doãn Hải My nhận nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng ngọt ngào trong giai đoạn bầu bí. Mang thai con đầu lòng gần đến ngày sinh nở, Doãn Hải My ít khi trang điểm mà thường để mặt mộc tự nhiên nhưng vẫn nhận về nhiều lời khen cho nhan sắc.

Doãn Hải My sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính cùng gu thời trang tối giản

Ngoài chế độ dinh dưỡng, Doãn Hải My chú trọng giấc ngủ. Nếu mất ngủ vào ban đêm, cô sẽ bù vào buổi sáng hoặc trưa của ngày tiếp theo. Người đẹp cố gắng giữ tinh thần vui vẻ bằng cách nghe nhạc, đi dạo. Gần đây, Hải My - Văn Hậu thoải mái xuất hiện tại một số sự kiện do bạn bè, đồng nghiệp tổ chức. Cô diện trang phục phom dáng rộng, chất liệu co giãn, tạo sự thoải mái khi di chuyển.

Bên cạnh đó, Đoàn Văn Hậu cũng luôn dành thời gian để quan tâm vợ, giúp vợ không rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi khi mang thai.