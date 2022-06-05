Những cầu thủ xây nhà cho bố mẹ từ nghề bóng đá: Nhờ nỗ lực mà gia đình có cơ ngơi bạc tỷ

Những ngày gần đây, một chân sút xứ Nghệ được biết đến với hoàn cảnh khó khăn ở cùng cha mẹ trong một căn nhà mái dột, nhiều lần, mưa xuyên thủng qua lỗ nhà mái ngói rơi vào đầu khiến họ ướt đẫm luôn nuôi ý định xây cho cha mẹ một căn nhà khang trang và cải thiện cuộc sống hơn mỗi ngày. Mới đây, anh chàng còn bày tỏ việc xây dựng thêm một ngôi nhà trở nên trang hoàng bằng bản vẽ khiến nhiều người chú ý.

Trên sân bóng nỗ lực làm ‘người hùng’ để rồi sau khoảng thời gian làm nghề, các cầu thủ đều có thu nhập ổn đủ xây nhà cho cha mẹ.

Trong câu chuyện về các cầu thủ chịu khó theo nghề, tích cóp, dành dụm để xây nhà, báo hiếu cha mẹ đã được nhiều người đồng cảm. Năm 2018, cầu thủ Hà Đức Chinh cũng đã từng xây biệt thự khang trang, rộng rãi ngay giữa núi rừng cho mẹ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Căn biệt thự 3 tầng, 100m2 với chi phí hơn 2 tỷ đồng của chàng trai 22 tuổi khi ấy đã hoàn thành với đầy đủ phòng ốc, ước mong xây dựng để hoàn thành tâm nguyện của người bố đã khuất đã thành hiện thực.

Bùi Tiến Dũng

Cũng tại một địa chỉ ở vùng cao thuộc tỉnh Thanh Hóa có căn nhà được xây dựng khang trang của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Anh chàng đã dùng tiền lương và thưởng của mình phụ giúp cha mẹ cùng anh em xây dựng và sửa chữa căn nhà cấp 4 được chắc chắn và đẹp hơn.

Được biết, hai anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng luôn lo lắng cho cha mẹ, tìm cách giúp cha mẹ xây dựng nhà cửa và cải thiện cuộc sống đỡ vất vả hơn trước.

Công Phượng

Anh Chàng Công Phượng ở Nghệ An cũng từng xây cho bố mẹ căn nhà khang trang vào thời điểm năm 2014 với trị giá 400 triệu. Sau thời gian gia đình ở đã bị xuống cấp trước đó, anh chàng đã không ngừng tìm cách để phụ giúp cha mẹ, đặc biệt là hoàn thành tốt công việc của mình. Với việc tự lập lại rất thành công, Công Phượng đã giúp cha mẹ ổn định cuộc sống, giảm cảnh khốn khó, xây lại được căn nhà cũ kĩ hơn 30 năm để tránh mưa tránh gió.

Đặc biệt, chàng trai xứ Nghệ còn thường xuyên sắm sửa đồ dùng mới cho gia đình, không ngại ngần chi hẳn 20 triệu để mua chiếc máy pha cafe sạch cùng gia đình mời khách khứa đến nhà.

Quang Hải

Ở Đông Anh, Hà Nội, cầu thủ Quang Hải từng nổi tiếng với việc phụ giúp cha mẹ trả nợ và xây được căn nhà khang trang hơn tặng bố mẹ. Thành tích và những hiệu suất công việc đạt được luôn giúp anh chàng tán dương.

Anh chàng cũng sở hữu thêm một căn hộ hạng sang có giá trị khoảng 3-4 tỷ ở TP.HCM.

Dụng Quang Nho

Chàng trai Dụng Quang Nho sau khi giành được cúp vô địch đã cùng cha mẹ chung vui, hưởng thành quả thi đấu và không quên xây dựng, sửa chữa căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Anh cho hay: “Tôi đã tích cóp, dành dụm từ khoản lương, thưởng của CLB cũng như từ đội tuyển để gửi về nhà. Tôi rất vui và hạnh phúc vì mình góp được chút công sức vào món quà này.”